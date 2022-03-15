Поступательное движение экономики Китая при сохранении стабильности содействует развитию "Пояса и пути"

ПЕКИН. 13 МАРТА - Проходящие в Пекине ежегодные сессии ВСНП и ВК НПКСК вновь приковали к себе внимание мирового сообщества - утвержденный на них основной алгоритм экономической работы правительства Китая, характеризующийся движением к прогрессу при поддержании стабильности, поможет обеспечить высококачественное развитие инициативы "Пояс и путь", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники двух сессий изучат опыт социально-экономического развития Китая в 2021 году и утвердят основные планы и бюджет на 2022 год", - сообщает Информационная компания Урумчи.



В 2021 году перед лицом невиданных за сто лет международных перемен и пандемии китайское правительство, рационально координируя усилия по борьбе с болезнью и содействию экономике, достигло роста ВВП страны в 8,1%. Китай обеспечил, по оценкам, порядка четверти глобального вклада в дело всемирного экономического восстановления. На проходящих сессиях намечена цель добиться роста ВВП на уровне около 5,5% в 2022 году.



По мнению главного редактора газеты "Деловой Казахстан" Серика Коржумбаева, "сессии ВСНП и ВК НПКСК в этом году не только определяют развитие Китая, но и оказывают сильное влияние на страны, которые являются партнерами КНР".

На фоне вялости глобальной экономики активность КНР вселяет надежду в международное сообщество.





Основные новации в экономике, внутренней и внешней политике усилили Китай и сделали его путь привлекательным в глазах мирового сообщества", - заявил на днях Синьхуа председатель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

Для восстановления мировой экономики необходимо международное сотрудничество. Свою роль в этом играет предложенная Китаем инициатива "Пояс и путь". За прошедшие 8 лет она вовлекла в себя более 140 стран и свыше 30 международных организаций, став платформой крупномасштабного международного взаимодействия. При этом стабильный прогресс экономики Китая способствует высококачественному развитию "Пояса и пути".

Углубление сопряжения "Пояса и пути" с ЕАЭС содействует развитию логистики и транспорта в Евразии и помогает обеспечить стабильное функционирование всемирных цепочек производства и поставок.

Китай и Россия совместно разработали "Дорожную карту высококачественного развития торговли товарами и услугами", подписали Меморандум о сотрудничестве по капиталовложениям в цифровую экономику и работают над поправками к имеющемуся договору о содействии инвестициям и их взаимной защите.

По статистике Главного таможенного управления КНР, товарооборот между КНР и РФ в 2021 году достиг рекордных 146,88 млрд долларов, увеличившись на 35,8% в годовом исчислении. По итогам первых двух месяцев 2022 года он вырос на 38,5% и составил 26,43 млрд долларов.

В Центральной Азии, где впервые была озвучена инициатива "Пояс и путь", благодаря ее стыковке с национальными стратегиями развития, удалось запланировать и реализовать множество масштабных проектов в сферах коммуникации, транспорта, энергетики и т. д. Свыше половины железнодорожных экспрессов "Китай-Европа" (больше 25 тыс.) проследовали через территорию Центральной Азии. Все это идет на пользу региональному развитию и приносит блага народам различных стран.

Несмотря на все более сложные и непредсказуемые внешние факторы, ситуация в области внешней торговли Китая по-прежнему стабильна. Это прежде всего объясняется гибкостью экономики КНР. В целом в долгосрочной перспективе положительная тенденция сохраняется без изменений", - отметил официальный представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

Объем китайско-российской торговли стремится к поставленной цели - 200 млрд долларов в 2024 году. Объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии предполагается увеличить до 70 млрд долларов к 2030 году.

В условиях экономического прогресса на основе стабильности многие ведущие китайские компании выходят на внешние рынки, придерживаясь принципа "совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования", что приносит ощутимую пользу народам зарубежных государств.

В Кыргызстане при поддержке Китая реализуются крупные проекты по строительству и улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания China Road and Bridge Corporation уже более 20 лет работает в этой стране.





Компания показала себя профессиональной. При реализации проектов она нанимала на работу граждан Кыргызстана, которые многому научились", - заявил представитель мэрии Бишкека Улан Уезбаев.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов отметил, что в его стране работают многие китайские компании, внося немалый вклад в развитие экономики.

Стабильность и рост экономики делают китайский рынок привлекательным для стран-участниц "Пояса и пути". Китай пообещал еще шире открывать свой огромный рынок для иностранных стран и ввозить больше качественных продуктов из них.

Это наш ближайший сосед, как бы от Бога... Китай достиг огромных успехов в своем экономическом развитии. Китай является передовой страной с точки зрения развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны, конечно же, сотрудничать с Китаем", - заявил недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив, что на рынок КНР очень надеются крупные казахстанские предприниматели и сельхозпроизводители.

Казахстану повезло оказаться соседом КНР... Казахстан - страна без выхода к океану, но наш океан - это Китай. И это для нас, конечно, колоссальный рынок сбыта", - заявил заместитель генерального директора казахстанского Центра развития торговой политики QazTrade Нуралы Букейханов.

Кыргызский политолог Эдил Осмонбетов также отметил, что для Кыргызстана и всей Центральной Азии Китай является "экономическим океаном".

Поступательное экономическое развитие при поддержании стабильности - вклад Китая в общечеловеческое благосостояние.





Поступательное движение Китая вперед при сохранении стабильности и продвижение высококачественного развития как главного направления видится в России самым ценным опытом", - полагает Юрий Тавровский.

2022 год весьма важен для КНР и всего мира. Развитие Китая открывает возможности для мира - это уже все понимают. Стабильно прогрессирующая китайская экономика придает продолжительный импульс мировому хозяйству, создает гарантии для постпандемического восстановления и энергично стимулирует высококачественное развитие "Пояса и пути", что приносит большие выгоды народам разных стран.