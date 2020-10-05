Урумчи. 3 октября. Kazakhstan Today - Потенциал развития туризма между странами ШОС является весьма значительным, об этом в Пекине 5 сентября 2020 года в ходе Всемирной конференции по сотрудничеству и развитию туризма на тему "Возрождая мировой туризм во имя процветания" в рамках Китайской международной ярмарки по торговле услугами (КМЯТУ-2020) сообщили в Секретариате ШОС, передает Kazakhstan Today.

22 мая 2020 года руководители туристских администраций государств-членов ШОС одобрили План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма на период 2021-2022 годов с целью придания нового импульса сотрудничеству и взаимодействию наших стран. Очевидно, что ШОС обладает всеми возможностями стать одним из мировых экономических центров, что повлечет позитивные сдвиги и в развитии сферы туризма. Совокупный объем ВВП государств-членов ШОС в 2019 году составил 22,5% от общемирового показателя ($18,4 трлн) и к 2030 году может достигнуть 35-40% мирового ВВП. По экспертным оценкам, к 2030 году Китай и Индия займут лидирующие места среди десяти ведущих экономик мира. Согласно данным международного банка "Standard Chartered", к 2030 году объем ВВП ведущих 10 экономик мира будет составлять $190 трлн, из них 60% будет приходиться на Китай, Индию и Россию.

Потенциал развития туризма между странами ШОС является весьма значительным. В число памятников материального и нематериального Всемирного наследия ЮНЕСКО включены 143 объекта от государств-членов ШОС", - говорится в материалах конференции..

С целью продвижения странового туристического бренда государств-членов ШОС, использования туристических ресурсов, различных проектов и программ сотрудничества, культурно-творческих продуктов, ознакомления с разнообразной культурой и интересными туристическими особенностями государств-членов ШОС, запущен и успешно реализуется с июня 2019 года инициированный Секретариатом ШОС проект "Восемь чудес ШОС", который нацелен на демонстрацию культурного многообразия и туристического потенциала ШОС. Проект "Восемь чудес ШОС" поддержан государствами-членами Организации. Он направлен на создание единого туристического пространства и реализуется в целях выполнения соответствующих решений Циндаоского 2018 года саммита ШОС.

Дан старт серии тематических презентаций на туристическую тематику с участием представителей дипломатических и торговых миссий, министерств и ведомств государств-членов ШОС в сфере туризма, туристических компаний, туроператоров, а также других профильных механизмов Организации.

Каждое государство-член ШОС выбрало одну из достопримечательностей или же комплекс объектов, которые посчитало возможным обозначить в качестве национального "чуда". Так, Индия выбрала такой достопримечательностью знаменитую Статую Единства, Казахстан - археологический комплекс "Тамгалы", Китай - Руины императорского дворца "Дамин", Кыргызстан - озеро Иссык-Куль, Пакистан - наследие Великих Моголов города Лахор, Россия - Золотое кольцо, Таджикистан - дворец "Навруз" и Узбекистан - архитектурный ансамбль "Пои Калян".

Проект "Восемь чудес ШОС" стал вехой в истории ШОС, демонстрацией активной практической деятельности организации, направленной на укрепление социально-экономических связей между государствами-членами, государствами-наблюдателями, партнёрами по диалогу и всеми заинтересованными сторонами. Можно в этой связи отметить, что на территории Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества в Циндао уже построено здание международной торговли и павильон проекта "Восемь чудес ШОС", как вклад китайской стороны в общее дело.

Проведение презентаций проекта "Восемь чудес ШОС" планируется во всех странах ШОС и странах, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути". До пандемии коронавируса велась активная работа по ее реализации и успешно прошли презентации в Санкт-Петербурге, Хельсинки, Душанбе. Особое внимание уделено презентациям в Китае - они состоялись в Пекине и Сиане. Будут проводиться презентации и в других городах Китая.

Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, есть надежда на то, что путешественники из стран большой семьи ШОС будут, как и раньше, самыми активными туристами, что позволит возродить крепкие культурно-гуманитарные связи и контакты между странами и народами.

Секретариат ШОС активно и плодотворно сотрудничает со Всемирной федерацией туристических городов (ВФТГ).

ВФТГ была учреждена 15 сентября 2012 года по инициативе Пекина и является международной неправительственной туристической организацией, сформированной совместно с туристическими городами и связанными с туризмом учреждениями по всему миру. ВФТГ является одним из крупнейших всемирных туристических объединений наряду с ЮНВТО, Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC) и Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциацией (APTA). ВФТГ имеет штаб-квартиру и секретариат в Пекине. В качестве ее официальных языков выступают китайский и английский языки. Федерация состоит из 218 членов, в том числе 145 городов-участников, 73 туристических организаций и компаний, работающих в сфере туризма. 43 из 145 городов государств-членов ВФТГ расположены на территории государств-членов ШОС. В настоящее время четыре города стран Центральной Азии: Алматы, Душанбе, Нур-Султан и Самарканд - приняты в ряды данной федерации.

Деятельность ВФТГ направлена на предоставление своим членам услуг, охватывающих всю туристическую промышленную цепочку, а также на распространение опыта развития туристических городов, продвижение туристических продуктов и ресурсов, развитию индустрии туризма. Празднование Всемирного дня туризма дает международному сообществу возможность переосмыслить будущее туристического сектора, в том числе в плане достижения целей в области устойчивого развития. Туризм может, в конечном счете, помочь странам справиться с последствиями пандемии, содействуя укреплению солидарности и доверия - важнейших элементов глобального сотрудничества, столь остро необходимого в настоящее время", - подчеркнули в Секретариате.

Секретариат ШОС налаживает отношения с ЮНВТО (Всемирная туристская организация, англ. United Nations World Tourism Organization, UNWTO. - Прим. агентства) на основе Меморандума о взаимопонимании по следующим важным направлениям сотрудничества, включая оказание содействия государствам-членам ШОС в повышении экономического благополучия местных сообществ; устойчивое развитие туризма, включая обеспечение безопасности и простоты путешествий, защиту прав потребителя, управление рисками и кризисами, а также реагирование в чрезвычайных ситуациях; стимулирование государственно-частных партнерств с особым акцентом на инициативы, способствующие привлечению инвестиций в сектор туризма государств-членов ШОС; продвижение и маркетинг туристических продуктов государств-членов ШОС; проведение образовательных мероприятий в рамках рабочей программы ЮНВТО по устойчивому развитию туризма, сохранению окружающей среды и биоразнообразия в сотрудничестве с Академией ЮНВТО, в частности, в области повышения квалификации и подготовки персонала; активизация международного сотрудничества.

Страны-члены ШОС располагают все более возрастающими политическими и экономическими возможностями, высоким авторитетом и влиянием в мировых делах. Богатое историко-культурное наследие и огромный гуманитарный потенциал входящих в ШОС стран и народов делают естественным и необходимым их стремление к углублению сотрудничества и взаимопонимания между цивилизациями и активизации межличностных контактов и обменов в сферах образования, культуры и туризма; способствуют укреплению взаимного доверия между странами и достижению взаимовыгодных результатов, что в итоге позволит совместными усилиями углубить и расширить культурно-гуманитарное сотрудничество на всем пространстве ШОС", - отмечает информационная компания "Урумчи".

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана в 2001 году шестью государствами-учредителями - Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Китайской Народной Республикой, Российской Федераций, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. После вхождения Исламской Республики Пакистан и Республики Индия в 2017 году ШОС превратилась в крупнейшую организацию регионального сотрудничества с наибольшим географическим охватом и количеством населения. Она занимает свыше 60% евразийского континента и 42% населения Земли. Здесь проживает около 800 млн людей в возрасте от 18 до 25 лет, или около половины всей молодежи человечества.

Государства-члены ШОС руководствуются положениями Хартии ШОС от 7 июня 2002 года, в которой одним из ключевых приоритетов многопланового взаимодействия стран является культурно-гуманитарное сотрудничество. Основными целями и задачами ШОС на этом важном направлении являются укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества в культурной, образовательной и других областях, представляющих общий интерес. Статья 3 (Направления сотрудничества) Хартии гласит: "Основными направлениями сотрудничества в рамках ШОС являются расширение взаимодействия в области науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма".

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