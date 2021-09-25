ПЕКИН. 24 СЕНТЯБРЯ - Ресурсы Центральной Азии становятся новой возможностью для развития рынка, заявил Центрально-Азиатский экономический и торговый форум "Повышение жизнеспособности Центрально-Азиатского регионального рынка", посвященный тенденциям экономического и торгового сотрудничества и обеспеченности ресурсами в Центральной Азии в контексте оптимизации торговли и электронной коммерции, осуществлении экономического и торгового сотрудничества в постэпидемическую эпоху, улучшении деловой среды и интеграции развития культуры и туризма, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Институт регионального экономического сотрудничества Центральной Азии и Китайский альянс городского развития совместно организовали Центрально-Азиатский экономический и торговый форум под названием "Повышение жизнеспособности Центрально-Азиатского регионального рынка". Более 100 экспертов, ученых и представителей бизнеса представителей стран-участниц Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества участвовали в онлайн- и офлайн-мероприятиях. Конференция была посвящена тенденциям экономического и торгового сотрудничества и обеспеченности ресурсами в Центральной Азии. Она была сосредоточена на оптимизации торговли и электронной коммерции, осуществлении экономического и торгового сотрудничества в постэпидемическую эпоху, улучшении деловой среды и интеграции развития культуры и туризма", - сообщает информационная компания Урумчи.

По информации издания, "выгодные ресурсы в Центральной Азии - это новая возможность для развития рынка. Структура торговли Центральной Азии во многом зависит от ее обеспеченности ресурсами, и продукцией, основанной на природных ресурсах, которые широко экспортируются во все части мира. Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития, множеством рыночных возможностей и богатыми ресурсами, обеспечивая хорошую основу для инвесторов со всего мира".





В частности, приводит пример статья, "после того, как Китай столкнулся с эпидемией коронавируса нового типа, медицинские технологии продвинулись быстрее. Представитель научно-технологической компании "Луоди" госпожа Алиса заявила, что материалы, разработанные их компанией, были экспериментально проверены и могут убить 99% вируса COVID-19 на любой поверхности всего за 2 минуты. Его можно широко использовать для дезинфекции медицинских масок, одежды, применять для очистки фильтров и т.д.".

Центральная Азия имеет уникальный климат и местную культуру. Это один из немногих регионов на земле, который до сих пор сохранил первоначальные природные характеристики", - сказал Чжао Линминь, бывший главный редактор журнала "Наньфэн Чуан".

Народы данного региона хранят множество мифов и легенд, которые стали свидетелями многих важных поворотных моментов в истории человечества и очень привлекательны для китайских туристов. СМИ могут использоваться для продвижения направлений и привлечения туристов для изучения Центральной Азии.

Безопасность - важная основа для развития рынка. Китай и страны Центральной Азии в настоящее время укрепили сотрудничество в области экономики, безопасности и гуманитарных наук. После начала эпидемии коронавируса все оказывали друг другу помощь, помогая экономическому восстановлению и улучшению условий жизни людей. Проблема обеспечения безопасности является предпосылкой для создания благоприятной деловой среды, повышения динамики бизнеса, обогащения культуры, стимулирования модернизации городского потребления и развития региональных брендов. Господин Шараф Хабибов, представитель Redline Security Group в Таджикистане, сказал, что, когда компании осваивают рынок, они могут выбирать стороннюю оценку рисков информационной безопасности и технические консультации по коммерческой безопасности, которые могут помочь странам, находящимся в экономическом коридоре, и компаниям работать и производить в более безопасной среде. Чжао Линминь отметил, что это также важно для усиления мер безопасности туризма, защиты прибывающих граждан и создания безопасной социальной среды. Каждый хочет путешествовать, наслаждаться красивыми пейзажами и едой, но не менее важно иметь гарантии безопасности, и это очень важный аспект выездного туризма.

Взаимовыгодное сотрудничество - лучшее направление. Развитие вместе - это истинное развитие, а устойчивое развитие - это хорошее развитие. Сотрудничество не ограничивается самим торгово-экономическим сотрудничеством. На самом деле сотрудничество между соседними странами, как правило, имеет очень тесную историю. Региональное сотрудничество является одним из наиболее эффективных методов экономической интеграции. Взаимные экономические и торговые отношения могут позволить странам-участницам решить общие проблемы и добиться взаимовыгодного сотрудничества.

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