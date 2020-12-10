Роботы возьмут на себя опасные работы в китайской угледобывающей провинции Шаньси

Шаньси. 8 декабря. Kazakhstan Today - На севере Китая в провинции Шаньси горнодобывающие компании мотивированы на применение роботов в качестве замены рабочих на опасных работах, заявили во вторник местные власти, передает Kazakhstan Today.

Богатая углем китайская провинция Шаньси на севере страны поощряет свои горнодобывающие компании использовать роботов в качестве замены рабочих на опасных работах. После десятилетий интенсивной добычи в этой ведущей угледобывающей провинции страны с увеличением глубины местных угольных шахт усложнились и условия угледобычи, что повысило актуальность использования более интеллектуального оборудования для снижения рисков безопасности и повышения эффективности", - сообщает Урумчийская информационная компания.

Соответствующие ведомства провинции Шаньси выпустили руководство по модернизации угледобывающего сектора и внедрили использование роботов и автоматизированного оборудования на некоторых угольных шахтах в пробном режиме.

Используемые в рамках некоторых пилотных проектов роботы помогли снизить уровень несчастных случаев на производстве на 10%, а также число рабочих, занятых выполнением сопряженных с опасностью задач, на 60%", - сообщили в управлении промышленности и информатизации провинции Шаньси.

Шаньси продолжит продвигать исследования, разработку и применение роботов в горнодобывающей промышленности, транспортировке, управлении безопасностью и в аварийно-спасательных операциях на угольных шахтах", - отметил сотрудник управления Чжан Сяолэй.

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