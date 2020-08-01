Синьцзян вернулся к прежней жизни после атаки коронавируса

Синьцзян. 31 июля. Kazakhstan Today - Синьцзян вернулся к своей прежней жизни после атаки коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Синьцзян вернулся к своей прежней жизни, что является результатом взаимного сотрудничества между людьми и правительственными ведомствами. Общее число случаев заражения коронавирусом в Синьцзяне составило 76 человек при населении 24 млн. Это результат беспрецедентных жестких мер, предпринятых правительством Синьцзяна, и огромного чувства ответственности и дисциплины жителей Синьцзяна. Я надеюсь, что кыргызстанцы смогут извлечь уроки из опыта Синьцзяна в борьбе с эпидемией и как можно скорее победят коварный вирус", - сообщила Информационной компании Урумчи уроженка Кыргызстана Жумагуль Умарбекова.

По информации издания, Синьцзян является одним из регионов, где случаи заражения были сведены к минимуму. Жумагуль Умарбекова, уроженка Кыргызстана, вместе с жителями Синьцзяна боролась против эпидемии и особенно дорожит сегодняшней безопасной жизнью. Находясь сейчас в Китае, она очень беспокоится о своей родине. Она хочет поделиться мерами по профилактике эпидемии в Синьцзяне со своими соотечественниками, чтобы снизить уровень распространения коронавируса.

Спокойно сидеть дома - это величайший вклад в интересы общества" - лозунг в период борьбы с коронавирусом в Китае. Благодаря строгому контролю государства за эпидситуацией и самодисциплине людей, с вирусом удалось справиться. Китайское общество вернулось к спокойной жизни и Синьцзян вернулся к своей прежней суете, которая является результатом взаимного сотрудничества между людьми и правительственными ведомствами", - пояснили в Информационной компании Урумчи.

Самоизоляция при высокой самодисциплине

В микрорайоне, где живет Жумагуль, трое больших ворот, 20 зданий, в каждом из которых по 5-6 подъездов. Во время карантина жителям разрешалось выходить и входить только через одни ворота. Двое других ворот были закрыты. Охранники и общественный персонал постоянно дежурили 24 часа у ворот микрорайона. В каждом здании был штатный персонал по охране жителей, с которым можно было связаться при возникновении каких-либо проблем дома.

К удивлению Жумагуль, никто в микрорайоне не выражал своего недовольства из-за этих строгих мер. Все оставались дома, даже старики и дети. Как известно, в Китае пожилые люди и дети - самые активные группы общества. На улицу люди выходили, чтобы вынести мусор или сходить в магазин за продуктами. Причем выйти разрешалось только одному человеку в семье и, конечно, в маске.

Когда выходила на улицу, то было такое ощущение, что Урумчи - город-призрак. На улице было только 5-6 человек. Иногда в микрорайоне можно было увидеть одну или двух собак. Я живу в городе Урумчи более десяти лет, но впервые видела город таким", - сказала она.

Соседи Жумагуль, отец и сын, отправились в другую провинцию задолго до того, как Урумчи был изолирован. Когда они вернулись, то были изолированы дома. Они повесили на дверях надпись: "Мы прибыли из другой провинции, находимся на карантине".

Продукты и другие необходимые средства для них привозили сотрудники ЖКХ, а бытовые отходы вывозились ими же. Жумагуль сказала, что, благодаря высокому уровню самосознания китайцев в изоляции и общественным работникам, удалось взять эпидемию под контроль.

В течение периода карантина некоторым людям приходилось идти в офис на работу. Они не могли вернуться домой - им приходилось жить в офисе. Это требование касалось всех, независимо от должности или характера компании.

За 15 минут трижды измеряли температуру

Во время эпидемии Жумагуль сопровождала свою беременную подругу, чтобы сделать предродовое обследование. Этот опыт заставил ее глубоко почувствовать, насколько строгими являются меры по профилактике эпидемии вне микрорайона.

За день до того, как мы решили пойти в больницу, мы пошли в ЖКХ со всеми документами и контрольными списками для получения пропуска, чтобы выйти с территории микрорайона. Но когда мы прибыли в больницу, нам сказали, что прием закончился. Во время эпидемии каждый день дежурил только один врач и принимал лишь по 20 человек в день", - рассказывает она.

Когда они снова вернулись в больницу, сотрудники в защитной одежде и масках у входа в нее измерили температуру и зарегистрировали их. В больнице им снова измерили температуру на первом и втором этажах и снова записали их данные. То есть им измеряли температуру три раза в течение 15 минут.

В каждом лифте были установлены подставки для зубочисток, чтобы можно было использовать их во время нажатия на кнопки лифта. Рядом стояли одноразовые стаканчики, в которые можно было выбросить использованные зубочистки. Все пациенты носили маски и одноразовые перчатки.

После посещения больницы появилось ощущение, что дорога была специально открыта для них. За исключением дорожной полиции, на дороге не было пешеходов или транспортных средств. На каждом перекрестке стояли дорожные полицейские, один из полицейских подал нам сигнал остановиться для проверки наших паспортов и наличия пропусков. Нам потребовалось около 20 минут, чтобы добраться до больницы из дома. По пути нас осмотрели восемь раз. Когда мы вернулись в микрорайон, наши документы повторно проверили и измерили температуру тела еще раз, прежде чем позволили войти", - говорит Жумагуль.

Жумагуль однажды спросила у сотрудников ЖКХ, есть ли подтвержденные случаи заражения в микрорайоне. Она получила отрицательный ответ. Сотрудники также рассказали ей, что семья, которая вернулась домой из другой провинции, была помещена на карантин на 14 дней. Но на третий день главу семьи увезли из дома в карете скорой помощи, поскольку он почувствовал себя плохо. Как оказалось, у другого пациента, который в это же время находился в очереди на лечение с этим мужчиной, диагностировали коронавирус. Поэтому все, кто стоял в тот день в очереди к врачу, были изолированы для дальнейшего обследования. Члены семьи мужчины также были изолированы дома. По словам Жумагуль, тщательные и строгие меры по предотвращению заражения и контроль не дали распространиться инфекции на всю страну.

В Синьцзяне люди начали выходить на работу

Когда в Синьцзяне количество новых зараженных несколько дней подряд равнялось нулю, люди начали выходить на работу. После почти двух месяцев удаленной работы на дому Жумагуль получила от компании-работодателя разрешение и пропуск на работу.

Мы заполнили много бланков и документов, подписали, чтобы подтвердить достоверность информации, и, наконец, получили пропуск на работу. Прежде чем войти в офисное здание при входе всем измеряли температуру. Все должны были носить маски в офисе, были также запрещены собрания", - добавила она.

Стали открываться некоторые рестораны и кафе, но они только предоставляли услуги на вынос, внутри заведений есть было запрещено. Хотя люди начали работать и могли заказывать еду в ресторанах, мало кто шел туда, чтобы поесть, почти все приносили еду из дома.

23 марта сын Жумагуль также пошел в школу после эпидемии. В период изоляции дети занимались в режиме онлайн дома. Преподаватели вели занятия онлайн каждый день. Родители должны были ежедневно измерять температуру своих детей и сообщать об этом учителю. Перед школой родители снова заполняли соответствующие анкеты и документы, а дети носили маски и пользовались дезинфицирующим средством в школе.

Во время вспышки эпидемии китайские СМИ сыграли большую роль в повышении осведомленности людей о защите. Будь то телевидение, радио или Интернет - все они транслировали информацию о том, какие принимать меры индивидуальной защиты, как правильно носить маски, как утилизировать использованные маски и как соблюдать личную гигиену.

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