Соглашение о трансграничной безбумажной торговле будет способствовать упрощению процедур торговли Китая с АТР

Синьцзян. 4 марта. Kazakhstan Today - Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), вступившее в силу 21 февраля, будет еще активнее способствовать упрощению процедур торговли Китае в регионе, сообщили в Министерстве коммерции КНР, передает Kazakhstan Today.

Поскольку участниками соглашения являются страны вдоль "Пояса и пути", развитие трансграничной безбумажной торговли будет в значительной степени способствовать взаимосвязанности торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил представитель Министерства коммерции КНР.

По словам представителя департамента международной торговли и внешнеэкономических связей Министерства коммерции, соглашение позволит в полной мере использовать преимущества Китая как сверхбольшого рынка и предоставит более широкие рыночные возможности для членов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Данное соглашение, инициированное Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), является первым многосторонним соглашением по вопросам трансграничной безбумажной торговли в рамках ООН.

Помимо Китая, к соглашению уже присоединились почти 30 членов ЭСКАТО, в том числе Россия, Республика Корея, Индия и Индонезия.

Соглашение направлено на ускорение реализации мер по упрощению процедур цифровой торговли в интересах торговли и развития. По данным ЭСКАТО, документ задуман как инклюзивный инструмент, доступ к которому могут получить страны на всех уровнях развития для наращивания своего потенциала в сфере трансграничной безбумажной торговли.

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