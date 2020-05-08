Урумчи. 7 мая. Kazakhstan Today - Специалисты объяснили высокий процент выздоровления пациентов от коронавируса в Китае комплексом принятых мер, передает Kazakhstan Today.

Вплоть до полуночи 26 апреля в провинции Хубэй Китая не было новых случаев заболевания, 63 тыс 616 людей провинции Хубэй (46 тыс. 464 в Ухане) выздоровели и были выписаны из больниц. В этот же день в Ухане не было зафиксировано новых случаев заболевания и тяжело больных пациентов. Согласно статистическим данным, коэффициент выздоровления в городе Ухане составил 92.2%, 88.9% тяжелобольных пациентов вылечились. В целом сегодняшние результаты были достигнуты благодаря надлежащей макроэкономической политике и стратегии по профилактике и контролю эпидемии, вкладу медицинских работников, а также усилиям всего общества и народа страны.

Особенности опыта Китая

1. Ответ на национальном уровне. В течение трех дней с 23 по 25 января многочисленные провинции, автономные районы и города страны ввели тревогу первой степени в связи с внезапной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Работа по контролю и профилактике эпидемии стремительно и упорядоченно развивалась и продвигалась. Руководитель группы эпидемиологических исследований Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в Ухане Дин Ганцян подчеркнул: "Благодаря сильному руководству центрального правительства удалось в срочном порядке мобилизовать население всей страны, достичь взаимного консенсуса, совместно вести борьбу с эпидемией. Именно такие действия стали ключевым предварительным условием для победы над катастрофической эпидемией".

2. "Блокировка" Уханя. После вспышки эпидемии в провинции Хубэй, 23 января, ЦК КПК издал указ о запрете выезда жителей из Уханя и провинции Хубэй, эффективно элиминировал пути передачи вируса. Профессор Института общественного здравоохранения Уханьского университета Тань Сяодун сказал: "Блокировка города, а также контроль движения, меры по закрытию и управлению городскими районами сыграли ключевую роль для предотвращения распространения эпидемии".

3. Специальные больницы и временные госпитали. Строительство больниц "Холэйшань" и "Лэйшэньшань", а также переоборудование общественных мест во временные госпитали смягчили давление с нехваткой материальных ресурсов, позволили принимать и лечить пациентов по мере возможности, искоренять пути распространения вируса, эффективно распределять медицинские ресурсы. Таким образом, была возможность своевременно лечить тяжело больных пациентов, а также предоставлять безопасную среду для восстановления людей с легкой формой заболевания.

4. Помощь со всей страны. Во время чрезвычайного положения в провинции Хубэй и городе Ухане медицинские работники со всей страны прибыли на передовой фронт борьбы. Разные провинции и города направили самых лучших врачей, отправили самое лучшее оборудование, вся страна помогала провинции Хубэй. Со вспышкой эпидемии, 42 тыс. медицинских работников со всей страны совместно с 60 тыс. медиками Уханя, в том числе с ведущими специалистами и академиками в области респираторной, инфекционной медицины и интенсивной терапии, предоставили высококачественную медицинскую помощь десяткам тысяч пациентов с коронавирусом.

5. Бесплатное лечение. Раннее обнаружение, изолирование, диагностирование и бесплатное лечение пациентов с коронавирусом позволили уменьшить нагрузку на больных и эффективно контролировать распространение эпидемии.

6. Препараты традиционной китайской медицины доказали свою эффективность в лечении COVID-19. В ходе нынешней борьбы с эпидемией лекарства китайской медицины продемонстрировали уникальные преимущества. Китай активно применял лечение на базе китайской и западной медицины. Свыше 90% пациентов лечились лекарствами китайской медицины, благодаря чему симптомы облегчились, а состояние улучшилось.

7. Ношение масок. Еще 29 января Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в ходе пресс-конференции отметил, что в общественных местах следует носить маски. Тань Сяодун сказал: "Можно сказать, что в противоэпидемическую борьбу весь народ внес вклад".

8. Совместный механизм профилактики и контроля, реализуемый на низовом уровне, играет важную роль. Многочисленные волонтеры вносят свой вклад в процесс изоляции. Народ страны пожертвовал своими материальными ресурсами для борьбы с эпидемией. В условиях строгого карантина поставки материальных ресурсов, необходимых для жизни, были гарантированы.

9. Обмен опытом, открытость информации. По всей стране каждый день сообщается о количестве подтвержденных случаев, обеспечивается открытость и транспарентность информации. Одновременно с этим своевременно осуществляется обмен медицинским опытом, постоянно совершенствуются методы лечения, принимаются меры по эффективному лечению и спасению тяжелобольных пациентов.

10. Жизнь превыше всего. Не покладая рук любой ценой необходимо бороться за жизнь и здоровье людей. Это самый важный опыт борьбы с эпидемией в Китае. Дин Ганцян подчеркнул, что в условиях эпидемии спасение жизни является крайне неотложным, в связи с этим "мы готовы жертвовать экономическим развитием на протяжении некоторого времени".

Контроль и профилактика на основе науки

В контроле инфекционных заболеваний необходимо придерживаться трех принципов: контролировать источник и пути распространения вируса, а также оберегать людей, которые наиболее подвержены риску заражения", - заметил Дин Ганцян. Он также сказал: "Ситуация в каждой стране разная, у всех свои методы и ответы. Несмотря на изменения, необходимо соблюдать эти три принципа".

В настоящее время мир больше всего нуждается в тесном сотрудничестве между странами, которым необходимо пользоваться преимуществами друг друга и делиться опытом". "Нужно непременно уважать науку. Несмотря на различия в особенностях стран, структуре и культуре, профилактика и контроль на основе науки общепринятые по всему миру", - добавил Дин Ганцян.

Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао"

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