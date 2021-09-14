Страны Евразии ожидают активизации экономики через торговлю услугами

ПЕКИН. 11 СЕНТЯБРЯ - В рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами - 2021 (CIFTIS), открывшейся в Пекине 2 сентября, деятели различных стран Евразии на днях в интервью Синьхуа высоко оценили CIFTIS за предоставление рыночных возможностей и дивидендов развития для стран во всем мире, ожидая больше "инновационных факторов", которые стимулируют экономическое восстановление посредством торговли услугами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на Саммите по глобальной торговле услугами, прошедшем в рамках CIFTIS, заявил, что передовой опыт Китая по развитию и внедрению услуг дистанционного образования, онлайн-диагностики и лечения, применению цифровых технологий в области туризма впечатляет. Беларусь видит большие перспективы в выходе на китайские онлайн-площадки для продвижения не только товаров, но и услуг в сферах образования, туризма, медицины. Беларусь продолжит вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики и развивать разноплановое и взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере услуг, говорится в сообщении Информационной компании Урумчи.

Рынок услуг, отличающийся высокой конкуренцией, в настоящее время должен развиваться самыми быстрыми темпами. CIFTIS позволяет производителям и потребителям разных услуг встретиться на одной площадке. Россия и Китай обладают большим потенциалом в области услуг в таких сферах, как электронная коммерция, туристические услуги, здравоохранение, телемедицина и другие области", - заявил врио директора Института Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН) профессор Алексей Маслов.

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич отметил, что в этом году есть целый ряд направлений услуг, по которым инновации наиболее востребованы: электронная коммерция, цифровое правительство, туристические услуги, торговая логистика, телемедицина и дистанционное обучение. По мнению В. Манкевича, инновации означают в первую очередь цифровизацию, внедрение больших данных, а также машинное обучение.

Мы в РАСПП всегда рекомендуем российским компаниям и предпринимателям участвовать в CIFTIS, чтобы находить новых партнеров на рынке Китая", - сообщил В. Манкевич .

Управляющий директор по международному сотрудничеству и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Михневич в эксклюзивном интервью Синьхуа отметил, что потенциал российско-китайской торговли услугами огромен. Он выразил уверенность, что CIFTIS внесет свой вклад в развитие существующих и установление новых связей российского и китайского бизнеса, а также позволит китайским потребителям лучше узнать возможности, предоставляемые российскими компаниями.

CIFTIS в этом году фокусируется на цифровой экономике и торговле услугами, что соответствует требованиям времени и касается жизни каждого. Китай укрепляет сотрудничество с международным сообществом и активизирует развитие других стран", - отметил директор центра прикладных исследований "Талап" Казахстана Рахим Ошакбаев.

Молодой бизнесмен из Таджикистана Абдулло Пираков, занимающийся экспортно-импортной торговлей, в этом году принял участие в облачной платформе CIFTIS. "Выставка предоставляет нам возможность для коммерческих переговоров, изучения рынка, преобразования намерений о сотрудничестве в реальные заказы", - сказал он, добавив, что видит искренность Китая в открытости и совместном с партнерами из разных стран использовании возможностей для бизнеса.

Цифровые технологии открывают будущее, услуги способствуют развитию. Пользуясь проведением CIFTIS и принимая инновационное развитие торговли услугами как задел, Китай и страны Евразии намерены совместно способствовать повышению качества, наращиванию эффективности, трансформации и модификации торгово-экономического сотрудничества, отмечает агентство.

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