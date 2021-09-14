Страны Евразии ожидают активизации экономики через торговлю услугами

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на Саммите по глобальной торговле услугами, прошедшем в рамках CIFTIS, заявил, что передовой опыт Китая по развитию и внедрению услуг дистанционного образования, онлайн-диагностики и лечения, применению цифровых технологий в области туризма впечатляет. Беларусь видит большие перспективы в выходе на китайские онлайн-площадки для продвижения не только товаров, но и услуг в сферах образования, туризма, медицины. Беларусь продолжит вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики и развивать разноплановое и взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере услуг, говорится в сообщении Информационной компании Урумчи.
Рынок услуг, отличающийся высокой конкуренцией, в настоящее время должен развиваться самыми быстрыми темпами. CIFTIS позволяет производителям и потребителям разных услуг встретиться на одной площадке. Россия и Китай обладают большим потенциалом в области услуг в таких сферах, как электронная коммерция, туристические услуги, здравоохранение, телемедицина и другие области", - заявил врио директора Института Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН) профессор Алексей Маслов.
Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич отметил, что в этом году есть целый ряд направлений услуг, по которым инновации наиболее востребованы: электронная коммерция, цифровое правительство, туристические услуги, торговая логистика, телемедицина и дистанционное обучение. По мнению В. Манкевича, инновации означают в первую очередь цифровизацию, внедрение больших данных, а также машинное обучение.
Мы в РАСПП всегда рекомендуем российским компаниям и предпринимателям участвовать в CIFTIS, чтобы находить новых партнеров на рынке Китая", - сообщил В. Манкевич .
Управляющий директор по международному сотрудничеству и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Михневич в эксклюзивном интервью Синьхуа отметил, что потенциал российско-китайской торговли услугами огромен. Он выразил уверенность, что CIFTIS внесет свой вклад в развитие существующих и установление новых связей российского и китайского бизнеса, а также позволит китайским потребителям лучше узнать возможности, предоставляемые российскими компаниями.
CIFTIS в этом году фокусируется на цифровой экономике и торговле услугами, что соответствует требованиям времени и касается жизни каждого. Китай укрепляет сотрудничество с международным сообществом и активизирует развитие других стран", - отметил директор центра прикладных исследований "Талап" Казахстана Рахим Ошакбаев.
Молодой бизнесмен из Таджикистана Абдулло Пираков, занимающийся экспортно-импортной торговлей, в этом году принял участие в облачной платформе CIFTIS. "Выставка предоставляет нам возможность для коммерческих переговоров, изучения рынка, преобразования намерений о сотрудничестве в реальные заказы", - сказал он, добавив, что видит искренность Китая в открытости и совместном с партнерами из разных стран использовании возможностей для бизнеса.
Цифровые технологии открывают будущее, услуги способствуют развитию. Пользуясь проведением CIFTIS и принимая инновационное развитие торговли услугами как задел, Китай и страны Евразии намерены совместно способствовать повышению качества, наращиванию эффективности, трансформации и модификации торгово-экономического сотрудничества, отмечает агентство.
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