Торгово-экономическое сотрудничество РК-КНР набирает ускорение несмотря на пандемию

Пекин. 22 ноября. Kazakhstan Today - Вопреки пессимистическим новостям о спаде в мировой экономике, происходящего в последнее время на фоне финансового кризиса, а также пандемии и локдаунов, казахстанско-китайский экспресс торгово-экономического сотрудничества непрерывно набирает ускорение и демонстрирует показатели положительного роста, сообщают китайскме эксперты, передает Kazakhstan Today.

За январь - август товарооборот Китая и Казахстана достиг $13,2 млрд, увеличившись на 1% по сравнению с прошлым годом. В том числе экспорт Китая составил 6,4 млрд долларов, сократившись на 10,6%. А импорт из Казахстана - 6,8 млрд долларов, увеличившись на 14,8%. По новейшей статистике Минкоммерции Китая, за указанный период прямые инвестиции Китая в Казахстан составили 360 млн долларов, увеличившись на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - написал посол КНР в Казахстане Чжан Сяо в Facebook.

Как считает китайский дипломат, новейшие данные выглядят удивительно и вопреки прогнозам многих, так как были опасения по итогам товарооборота двух стран за первое полугодие, когда наблюдался спад в связи с коронавирусной инфекцией (КВИ).

Но, по словам Чжан Сяо, быстрое восстановление китайской экономики придало мощнейший толчок для двухстороннего сотрудничества. Со второго квартала и спрос, и потребность Китая быстро стали восстанавливаться на фоне успешной борьбы с КВИ. А третий квартал, когда ВВП Китая увеличился на 4,9% - это единственный пример положительного роста среди основных экономик, уже развеял все сомнения и вселяет оптимизм.

Это, отмечает посол, позитивно сказалось не только на динамике сотрудничества Китая с Казахстаном, но и на сотрудничестве с другими странами.

Убедительным примером послужило увеличение в геометрической прогрессии количества железнодорожных составов, следующих по маршрутам из Китая в Европу и обратно через РК. Их число за девять месяцев уже превзошло прошлогодние показатели и выросло на 30%", - отметил посол КНР.

Ожидается, что прошлый рекорд будет побит. В необыкновенно сложных ситуациях инициатива "Пояс и путь" продемонстрировала свою уникальность и жизнеспособность. Недаром железнодорожный маршрут Китай - Европа называется мчащимся "железным караваном", который приносит реальные и ощутимые выгоды соответствующим странам. Как ни старались некоторые люди, орущие о разъединении связей с Китаем, но у экономики свои законы. Вот и результат", - подчеркнул Чжан Сяо.

На первый взгляд, рост казахстанско-китайского товарооборота за 8 месяцев на 1% по сравнению с прошлым годом, цифра скромная. Но на фоне стагнации темпов развития практически во всех странах мира, данный показатель свидетельствует о больших возможностях, таящихся во взаимодополняющем характере экономик двух соседних стран.

По мнению многих экспертов, умелое использование этих резервов, которыми располагают экономики Казахстана и Китая помогут успешно продвигать сотрудничество двух стран на исключительно взаимовыгодной основе. И тут обращает на себя внимание ряд широкомасштабных совместных проектов, предполагающих использование новейших высоких технологий, скажем, по внедрению так называемых "зеленых" технологий.

На этот аспект в интервью корреспонденту издания обратил внимание главный специалист Технического департамента ТОО "Жанатасская ветровая электростанция" (ВЭС) Ильяс Нусыров. Он привел в качестве примера заканчиваемое строительство не имеющей аналогов в республиках Центральной Азии ветроэнергетической станции в городе Жанатас Жамбылской области. По его словам, уже введена первая партия ветротурбин, а всего до конца текущего года будет подключено 20 турбин. После завершения строительства данная ВЭС сможет производить до 350 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что позволит удовлетворить спрос на электроэнергию миллионов казахстанских семей.

Напомним, при содействии китайских инженеров, в перспективе планируется строительство и второй очереди Жанатасской ветровой электростанции. Это поможет Жамбылской области с развитой промышленностью преодолеть определенный дефицит электроэнергии, значительно сократить вредные выбросы в атмосферу с попутным созданием новых рабочих мест.

Кстати, реализация казахстанско-китайских совместных проектов с подготовкой и использованием местной, а не иностранной рабочей силы - это еще один дополнительный плюс в нашем сотрудничестве с Поднебесной. Ведь инвестиции идут не только в производство, а, что самое важное, инвестиции идут в создание главного капитала - подготовку местных высококвалифицированных кадров. На примере ветровой станции в городе Жанатасе хорошо видно, что представители китайской стороны с самого начала строительства данного объекта приступили к подготовке местных специалистов по изучению китайских технологий, монтажу и пуско-наладке импортного оборудования. Всего под руководством инженеров из КНР было подготовлено 15 дежурных операторов. Они могут уверенно управлять ВЭС. Их учеба проходила прямо на рабочем месте, поскольку все необходимое для этого - ветрогенераторы, трансформаторы и другое оборудование находится здесь на станции. В настоящее время специалисты Поднебесной продолжают обучать местных коллег навыкам по работе с оборудованием на подстанции и в ветропарке.

Аналогичным образом велась подготовка специалистов и на заводе ТОО "СарыаркаАвтоПром" в городе Костанай, где развитие автомобильного производства связано с проектом по вхождению в капитал АО "Группа компаний "Аллюр" китайской государственной компании Genertec-China National Vehicles Import and Export Corporation, путём приобретения 51% акций", - отметил представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Станислав О-Юн-Бем.

Это позволило запустить в Казахстане линию производства автомобилей под уже популярным брендом JAC. Внедрение современных технологий и обучение казахстанских сотрудников предприятия подвели уровень производства к мировому стандарту, что сказалось на качестве и надежности представленных автомобилей. В результате казахстанское предприятие "СарыаркаАвтоПром" становится крупным экспортером автомобилей в страны СНГ.

Только в ходе реализации инвестиционного проекта стоимостью $37,7 млн по ежегодному производству 1200 автобусов и 500 единиц спецтехники марки Yutong на начальном этапе уже в этом году предполагается открыть 600 новых рабочих мест (с учетом смежных отраслей) для отечественных специалистов. А всего на новом заводе по производству автобусов и специализированной техники марки Yutong планируется создать 1100 рабочих мест", - сообщил Станислав О-Юн-Бем.

По словам других экспертов завода, только несколько примеров, приведенных из жизни обновленного предприятия по выпуску современной автомобильной техники, свидетельствует о том, что сегодня в Казахстане при поддержке КНР проводится индустриализация по целому ряду направлений в рамках реализации 56 проектов.

Если откровенно, то иногда приходится слышать разговоры о том, что, мол, заводы, которые собираются строить в рамках этих совместных с китайской стороной морально устаревшие с отставшими неэкологичными технологиями. Но, по мнению собеседников, называть эти планы "переносом китайских предприятий на территорию Казахстана" было бы не совсем правильным. Ведь инициировали и отбирали эти новые проекты наши - казахстанские государственные ведомства. Специалисты этих же ведомств давали оценку в плане экологического соответствия этих предприятий, а также тому, насколько они отвечают уровню современных инновационных технологий. Поэтому, считают специалисты, подвергать сомнению данные проекты совершенно беспочвенно.

В том, что для нашей республики сотрудничество с КНР несет несомненную выгоду, сходится во взглядах политолог, L.L.M., директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов. Выступая недавно в ходе "круглого стола" экспертов на тему об экономической роли Китая в Центральной Азии, он высказал точку зрения, согласно которой соседство Казахстана с таким экономическим гигантом как Китай, безусловно, открывает перед Казахстаном и отечественными производителями огромные возможности.

В этом отношении особым потенциалом, на его взгляд, в рамках китайской геоэкономической инициативы "Один пояс, один путь" располагает пищевая промышленность Казахстана, в частности, по таким видам экспорта в КНР, как мясо, зерно, молочные продукты и т.д. В подтверждение сказанного он напомнил об открытии не так давно в Южном Казахстане самого большого завода в Центральной Азии по производству сухого верблюжьего молока, сбыт которого нацелен в основном на китайский рынок.

В этой связи и другие наблюдатели отмечают конкурентоспособность казахстанских товаров в Китай, особенно экологически чистых, в то же время скоропортящихся продуктов питания, поскольку везти их далеко не надо, время на доставку помогает сократить географическая близость двух стран.

Но соседство нашей страны с таким торгово-экономическим гигантом, как Китай, дает Казахстану и еще одну важную - транзитную - составляющую, открывающую огромные возможности зарабатывать на транспортировке грузов через свою территорию из Поднебесной в Европу.

Поскольку у Казахстана нет выхода к морю, то нашу страну больше интересует сухопутное направление, именуемое "Экономический пояс Шелкового пути". Он проходит из Китая через Казахстан, Россию в страны Европы, Ближнего и Среднего Востока и является альтернативным маршрутом для транспортировки китайских товаров", - рассказал директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета Булат Султанов.

Для Казахстана наибольший интерес представляет сухопутный вариант, поскольку он проходит через нашу территорию и сулит немалые выгоды. Благодаря ему мы получим возможность не только отправлять свои грузы по разным направлениям, но и взимать пошлины за транспортировку товаров из других стран, по большей части из Китая. Причем речь идет о действительно серьезных объемах", - считает Султанов.

Ранее Министерство по инвестициям и развитию РК сообщало, что в Казахстане на международных маршрутах внедрён транспортно-логистический сервис с открытием железнодорожных регулярных контейнерных линий Китай - Европа - Китай в рамках проекта "Один пояс, один путь". Также сообщалось, что к 2020 году ведомство планирует "достаточно амбициозную задачу" - довести объём транзитного контейнеропотока через Казахстан до 2 млн контейнеров. При этом доходы от транзитов прогнозировались на уровне $5 млрд.

Логистика транспорта, транзит становятся самостоятельной точкой в экономике Казахстана", - констатировал представитель министерства.

Примерно в таком же духе рассуждает управляющий директор ТОО "Visor Holding" Алмас Чукин, который напоминает, что мы (казахстанцы) все время жалуемся на отсутствие доступа к океану.

Но у нас Хоргос есть! Это доступ и "в океан, и в море". Дальше ехать не надо. Через 300 километров у нас - самый крупный рынок в мире, на который мы можем поставлять свои товары, потому что мы производим товары низкой степени переработки - то, что можно продать в Китай. Если бы мы производили сотовые телефоны, мы бы конкурировали с Китаем, как Южная Корея. Слава Богу, у нас - взаимодополняемые экономики", - сказал Чукин на одной из дискуссионных встреч экспертов, обрисовывая экономическую роль Китая в Центральной Азии.

Обоснованность такой точки зрения подтвердило недавнее успешное участие 35 казахстанских компаний, в Третьем Китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае (China International Import Expo, CIIE-2020), где они получили широкие возможности найти бизнес-партнеров в Китае.

На полях Шанхайской выставки казахстанские компании получили возможность найти бизнес-партнеров в Китае - страны с большими возможностями и хорошей покупательской способностью. Надеемся, что нынешняя выставка привлечет большое количество гостей, заинтересованных в приобретении казахстанских товаров", - сказал на церемонии открытия казахстанского павильона министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

Буквально на второй день участия в ЭКСПО в Шанхае исполнительный директор крупнейшего производителя мраморной премиальной говядины в Казахстане Kusto Agro Kazakhstan Ернур Айдаркин сообщил о том, что до 20 китайских компаний проявили интерес к мясной продукции казахстанских предпринимателей.

Выставка очень перспективная для нас, для Казахстана, как для ближайшего соседа. У нас ожидания от этой выставки достаточно большие. Мы сейчас находимся в стадии получения разрешения на экспорт продукции от правительства Китая. Уже подали все документы, надеемся, что получение этого разрешения совпадет со всеми запросами, которые появятся сейчас после выставки, и мы сможем наладить процесс именно экспорта в Китай", - отметил Ернур Айдаркин.

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