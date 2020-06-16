Туризм и коронавирус: каким путем пойдет туриндустрия Китая после пандемии?

Пекин. 15 июня. Kazakhstan Today - В Китае за прошедшие недавно пятидневные каникулы по случаю Первомая было зафиксировано около 115 млн туристических поездок, объем поступлений от внутреннего туризма достиг 47,56 млрд юаней, что составляет примерно 6,73 млрд долларов США, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие недавно пятидневные каникулы по случаю Первомая, которые стали первым мини-отпуском после перехода Китая от экстренного реагирования на эпидемию к обычному режиму профилактики инфекции, по всей стране было зафиксировано около 115 млн туристических поездок, объем поступлений от внутреннего туризма достиг 47,56 млрд юаней, что составляет примерно 6,73 млрд долларов США. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции туристическая индустрия Китая переживала жесткий кризис. Множество авиарейсов было отменено, ряд известных туристических мест были закрыты на карантин, а люди вынуждены были находиться дома на самоизоляции. Однако желание китайцев путешествовать никуда не делось, и, как только пик заболеваемости был пройден, сразу стала восстанавливаться оживленность на туристическом рынке страны. Туриндустрия довольно быстро вернет свои позиции, а некоторые привычки китайских путешественников могут измениться, особенно с учетом того, что коронавирус окончательно еще не победили - в таком мнении сходятся многие отраслевые эксперты и туроператоры", - рассказали в Информационной компании "Урумчи".

Более популярным становится внутренний туризм и экотуризм

Из-за пандемии COVID-19 в мире какое-то время будут мало востребованы среди китайских путешественников зарубежные направления, в то же время куда более популярным может стать внутренний туризм, предполагают аналитики из крупнейшего в Азии онлайнового турагентства Китая Trip.com.

Вместе с этим, как утверждают официальный представитель управляющего комитета знаменитых ландшафтных зон гор Хуаншань /провинция Аньхой, Восточный Китай/ Гэ Сюйфан и многие его коллеги, коронавирусная инфекция повысила у китайцев понимание важности укрепления здоровья, и в связи с этим они могут отдать больше предпочтения экотуризму. Речь прежде всего идет о турпродуктах, связанных с прекрасной природой и свежим воздухом, таких как путешествие в ландшафтные зоны гор Хуаншань и Цзючжайгоу.

Экскурсия по предварительному заказу - новый тренд

В каникулы по случаю Первомая в соответствии с требованиями Министерства культуры и туризма и Государственного комитета по делам здравоохранения КНР во многих парках и туристических зонах страны был введен обязательный режим бронирования, согласно которому туристам необходимо было заранее забронировать билеты на сайтах или через мобильные телефоны.

На фоне сдерживания распространения коронавируса этот режим сыграл большую роль во избежании массового скопления людей. Как сообщили администраторы многих турзон, это обязательное правило позволило им выработать превентивные меры по подготовке к приему, управлению и обеспечению безопасности туристов в соответствии с количеством полученных заказов, далее оно помогло турзонам вести оперативный мониторинг турпотока и принимать своевременные меры для регулирования количества прибывающих туристов.

Директор Китайского туристического института Дай Бинь полагает, что экскурсия по заказу - это полезная практика для оптимизации управления парками, музеями и турзонами, в будущем такое правило может быть в дальнейшем закреплено и может действовать во многих районах в постоянном порядке.

Условия безопасности и гигиены вышли на передний план

Ношение защитных масок, проверка температуры тела, обязательное предъявление по мобильному телефону кода состояния здоровья, соблюдение социальной дистанции не менее чем в один метр - все это противоэпидемические меры, строго действующие в настоящее время во многих турзонах и экскурсионных помещениях Китая.

А туристы, в свою очередь, как никогда серьезно учитывают правила гигиены и санитарии при планировании своих поездок. Знаковое в стране онлайн-турагентство Fliggy, действующее при китайском гиганте электронной торговли "Алибаба", провело соцопрос, по итогам которого подавляющее большинство опрошенных готовы предъявлять повышенные требования к санитарным нормам в экскурсионных объектах, отелях, хостелах, ресторанах и транспортных средствах во время путешествия. При этом около две трети участников опроса будут готовы платить больше за тур с более "чистыми" условиями.

Многие отраслевые эксперты полагают, что какое-то время эпидемиологическая безопасность будет оставаться предметом первостепенной важности для людей, желающих выехать в турпоездки. Это может потребовать от туроператоров изменить свои стандарты безопасности и гигиены.

Облачный туризм" приносит прибыль

Тем не менее страхи и сомнения по поводу коронавируса у немалого количества китайцев все-таки сильнее туристического энтузиазма. К удовлетворению желаний этих потенциальных фанатов туризма пришел "облачный туризм".

В приморской турзоне Чжуцзяцзянь, к примеру, которая расположена на архипелаге Чжоушань восточнокитайской провинции Чжэцзян, по случаю первомайского праздника впервые официально "переместили" местные живописные островные пейзажи, нежные пляжи, белую пеню волн и летающих чаек под синим небом на экраны мобильных телефонов. Молодая симпатичная экскурсоводка Чжоу Хайянь, а теперь и привлекательная стримерша, через мобильную онлайн-трансляцию показывает зрителям уникальные экскурсионные ресурсы и развлекательные проекты в турзоне, наряду с этим она активно продвигает фирменные сувениры и морепродукты местного производства. В первый же день онлайн-трансляции аудитория превысила 50 тыс. человек.

На фоне продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией все больше популярных парков, турзон и музеев выдвинули услуги онлайн-экскурсии. Одновременно с этим, в интернет вышли все больше VR-турпродуктов и видеочатов по культурно-туристическим темам, в которых с интересом участвуют множество молодых людей, при этом многие из них щедро отправляют донаты ведущим и стримерам в качестве благодарности.

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