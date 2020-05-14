Участники 127-й Гуанчжоуской ярмарки будут освобождены от уплаты взносов за участие

Пекин. 12 мая. Kazakhstan Today - Предприятия-участники 127-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров, известной как Гуанчжоуская ярмарка, будут освобождены от уплаты взносов за участие, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, передает Kazakhstan Today.

Данная мера направлена на то, чтобы справиться с негативным влиянием от эпидемии COVID-19, помочь внешнеторговым предприятиям расширить рынок сбыта и пережить трудные времена, отмечают в ведомстве", - рассказали в Информационной компании города Урумчи.

По информации ведомства, трансграничные платформы электронной коммерции, которые примут участие в различных мероприятиях выставки, также будут освобождены от уплаты данных сборов.

Напомним, что ранее Министерство коммерции несколько раз понижало размер взносов за участие в данных ярмарках для того, чтобы уменьшить давление на фирмы, а также освободило предприятия из бедных районов от уплаты стоимости аренды стендов, сэкономив им тем самым более 2 млрд юаней (около 283 млн долларов США).

127-я Гуанчжоуская ярмарка пройдет в режиме онлайн с 15 по 24 июня.

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