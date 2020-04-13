Ухань - город под замком, откуда столько сил и стойкости?

Урумчи. 11 апреля. Kazakhstan Today - После 76 дней изоляции из-за коронавирусной инфекции, 8 апреля, в 00.00, в Ухане снято ограничение, передает Kazakhstan Today.

До этого дня в течение двух месяцев Китай боролся с непредвиденной войной с коронавирусной инфекцией нового типа. Ухань оказался на переднем фронте этой войны. Коронавирус COVID-19, вызывающий воспаление лёгких, стремительно распространился по городу Уханю и поставил под угрозу многомиллионное население мегаполиса, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Закрытие города позволило оградить население всей страны. Перекрытие Уханя позволило предотвратить распространение вируса на другие территории. 23 января в Ухане было перекрыто всё транспортное сообщение с внешним миром, некогда шумный и оживленный город одномоментно затих.

Победа Уханя, победа провинции Хубэй, победа Хубэй, победа всей страны. Снятие ограничений с Уханя демонстрирует важный промежуточный результат борьбы с коронавирусной инфекцией и ускоренное восстановление экономики.

От "закрытия" и до "открытия" Уханя прошло 76 дней, все эти дни наполнены совместными усилиями, демонстрируя силу народа и силу страны.

Закрытие" города было подобно "нераспространению ядерного оружия и предотвращению его экспорта", вот почему многомиллионный Ухань понес огромные жертвы и внёс огромный вклад в борьбу с инфекцией.

Во время "закрытия" города более 60 тысяч медработников города и прибывшие им на помощь медбригады из других провинций бок о бок боролись с инфекцией, многие из них отдали свои жизни ради здоровья своих сограждан.

Во время "закрытия" города многочисленные сотрудники разных государственных структур, полицейские, волонтеры, социальные работники, курьеры, дворники и пожарные, несмотря на высокий риск заражения коронавирусной инфекцией, твёрдо стояли на своем посту, поддерживая город и сохраняя общественный порядок.

Во время "закрытия" города уханьцы, учитывая ситуацию в целом, полностью изолировались и закрыли двери своих домов на долгие 76 дней, дней, полных тоски, терпения, самообладания и самодисциплины. Бесчисленное количество жителей стойко следовало рекомендациям местного правительства - "действие в бездействии".

Именно такие жертвы и самоотверженность жителей Уханя положили начало предотвращению эпидемии и борьбы с ней, а также выиграли время и пространство для предотвращения эпидемии в провинциях и городах за пределами Уханя и Хубэй.

Китайская государственная система показала свои преимущества в ликвидации эпидемии. Весь Китай действовал в едином порыве, в Ухань потянулась помощь со всех регионов страны, непрерывно доставлялись человеческие и материальные ресурсы, продовольствие и лекарства.

В канун китайского Нового года первая медицинская команда прибыла на поддержку. Впоследствии 35 000 медицинских работников из 314 медицинских бригад из всех провинций, автономных районов и городов по всей стране отправились в Ухань для борьбы со временем и болезнью. Чжун Наньшань Ли Ланьцзюань, Ван Чэн и другие ведущие эксперты в области инфекционных заболеваний, а также академики в Китае и за рубежом, в Ухане боролись за жизни тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Во время "закрытия" города, в Ухань со всех концов мира непрерывно поступали медицинское оборудование, предметы защиты, лекарства, мясо, овощи.

Всемирно известный английский медицинский журнал "Lancet" дал свою оценку действиям страны: кроме Китая, нет страны, которая в максимально короткие сроки сможет мобилизовать огромные ресурсы на борьбу с такими вызовами.

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