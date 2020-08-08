Урумчи предоставляет бесплатное лечение больным COVID-19

Урумчи. 7 августа. Kazakhstan Today - Урумчи предоставляет бесплатное лечение пациентам с подтвержденным диагнозом, подозрением на COVID-19 и бессимптомным течением болезни, передает Kazakhstan Today.





Все пациенты с подтвержденным диагнозом, подозрением на COVID-19 и с бессимптомным течением болезни проходят бесплатное лечение в Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай)", - сообщил партийный руководитель городского управления по медицинскому обеспечению Хэ Синьго.

По его словам, этот шаг нацелен на то, чтобы больные и бессимптомные носители COVID-19 могли получать своевременное лечение, не беспокоясь о расходах.

За последние сутки в Урумчи зарегистрировали 29 новых случаев заражения COVID-19 и 9 бессимптомных случаев.

Число подтвержденных и бессимптомных случаев в городе по состоянию на субботу снижается третий день подряд, что говорит об эффективности мер по профилактике и контролю", - рассказал высокопоставленный представитель местной власти Суй Жун.

Всего на 1 августа в Синьцзяне было зарегистрировано 569 случаев заражения COVID-19 и 112 бессимптомных случаев, большинство из которых приходятся на Урумчи.

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