В Чунцине открылась Китайская международная сельскохозяйственная выставка-ярмарка

Чунцин. 8 декабря. Kazakhstan Today - 18-я Китайская международная сельскохозяйственная выставка-ярмарка открылась сегодня в муниципалитете Чунцина на юго-западе Китая, более 12 тыс. предприятий представили более 80 тыс. видов продукции, передает Kazakhstan Today.

Выставка, которая продлится 4 дня, призвана содействовать продвижению брендов сельскохозяйственной продукции и борьбе с бедностью за счет стимулирования потребления сельскохозяйственной продукции, поставляемой из бедных регионов, сообщает информационная компания Урумчи.

На полях ярмарки также действует выставочная зона, которая демонстрирует достижения Китая в области борьбы с бедностью, полученные благодаря развивающейся промышленности.

Власти намерены задействовать платформу для обобщения достижений страны в области сокращения масштабов бедности при помощи новых отраслей, чтобы потом принять стимулирующие меры по дальнейшему возрождению сельских районов", - отметил Министр сельского хозяйства и сельских дел Хань Чанфу.

В рамках ярмарки также пройдут другие мероприятия, в том числе форум по устойчивому развитию ряда отраслей в регионах, которые преодолели черту бедности, а также форум по цифровому развитию сельских районов.

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