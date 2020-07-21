В китайском городе Турфане, где живут этнические казахи, началось цветение рапса

Урумчи. 19 июля. Kazakhstan Today - В городе китайском Турфане, где живут этнические казахи, началось цветение рапса, передает Kazakhstan Today.

В деревне Тунгоу поселка Кээрцзянь уезда Токсун, что у подножия Тянь-Шаня, где живут этнические казахи, расцвели цветы рапса. Возвышающийся пик Богда образует сильный цветовой контраст с золотыми цветами рапса. Пейзаж напоминает масляную картину и создает романтическое настроение, хочется вновь приехать сюда, чтобы вдохнуть свежего воздуха с ароматом рапса", - рассказали в Информационной компании Урумчи.

Издание пишет, что "из-за уникальных климатических условий и других факторов температура воздуха здесь значительно ниже, чем в уездном центре, особенно летом. Температура в деревне Тунгоу не поднимается выше 30 градусов. Свежий воздух, цветение рапса, потрясающе вкусная местная еда - идеальное место для отдыха. Кстати, местные скотоводы здесь также сажают рапс, площадь посадки достигает более 67 гектаров. Деревня Тунгоу является единственной деревней в городе Турфан, где живут этнические казахи".

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