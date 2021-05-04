В Хоргосе запустили проект "умного" логистического порта

Общая строительная площадь проекта интеллектуального логистического порта Хоргос составляет 51 628,5 квадратного метра, включая служебные офисные здания, сортировочные мастерские, склады класса B, склады универмагов и вспомогательные здания, а также внешнюю вспомогательную инфраструктуру, наружные трубопроводные сети, парковки и ограждения. Общие инвестиции в проект составляют 250 миллионов юаней. После завершения проекта будет продолжена интеграция и оптимизация логистических ресурсов порта, а также будет продвигаться строительство крупномасштабных складских помещений общего назначения, логистики холодовой цепи, выделенных железнодорожных линий, логистических информационных платформ и другой инфраструктуры. Повышение потенциала консолидации грузов поездов по маршруту Китай-Европа и Центральная Азия, заполнение пробелов в интеллектуальном логистическом парке порта и привлечение большего числа ориентированных на экспорт предприятий в Хоргос, сообщает Информационная компания "Урумчи".
На сегодняшний день Хоргос включает в себя восемь функциональных проектов - МЦПС, комплексная бондовая зона, автомобильный пункт пропуска, железнодорожный пункт пропуска, пункт пропуска экспорт-импорт продовольствия. Построены крупные пропускные коридоры, осуществляются таможенные процедуры, вводятся крупные предприятия, развивается логистика, оказываются высококачественные услуги.
На церемонии выступил член партийного рабочего комитета - заместитель руководителя административного комитета СЭЗ "Хоргос" - заместитель секретаря горкома партии Шан Сяньфу. Модератором церемония был член партийного рабочего комитета - член партийной ячейки народного правительства города Хоргоса - вице-мэр города Хоргоса Фань Цзэн Си.
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