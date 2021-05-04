В Хоргосе запустили проект "умного" логистического порта

ХОРГОС. 3 МАЯ - 24 апреля на территории СЭЗ "Хоргос" состоялась торжественная церемония открытия проекта "умный" логистический порт, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Общая строительная площадь проекта интеллектуального логистического порта Хоргос составляет 51 628,5 квадратного метра, включая служебные офисные здания, сортировочные мастерские, склады класса B, склады универмагов и вспомогательные здания, а также внешнюю вспомогательную инфраструктуру, наружные трубопроводные сети, парковки и ограждения. Общие инвестиции в проект составляют 250 миллионов юаней. После завершения проекта будет продолжена интеграция и оптимизация логистических ресурсов порта, а также будет продвигаться строительство крупномасштабных складских помещений общего назначения, логистики холодовой цепи, выделенных железнодорожных линий, логистических информационных платформ и другой инфраструктуры. Повышение потенциала консолидации грузов поездов по маршруту Китай-Европа и Центральная Азия, заполнение пробелов в интеллектуальном логистическом парке порта и привлечение большего числа ориентированных на экспорт предприятий в Хоргос, сообщает Информационная компания "Урумчи".

На сегодняшний день Хоргос включает в себя восемь функциональных проектов - МЦПС, комплексная бондовая зона, автомобильный пункт пропуска, железнодорожный пункт пропуска, пункт пропуска экспорт-импорт продовольствия. Построены крупные пропускные коридоры, осуществляются таможенные процедуры, вводятся крупные предприятия, развивается логистика, оказываются высококачественные услуги.





На церемонии выступил член партийного рабочего комитета - заместитель руководителя административного комитета СЭЗ "Хоргос" - заместитель секретаря горкома партии Шан Сяньфу. Модератором церемония был член партийного рабочего комитета - член партийной ячейки народного правительства города Хоргоса - вице-мэр города Хоргоса Фань Цзэн Си.

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