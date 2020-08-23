В Кашгаре продажу сельхозпродукции организовали через онлайн-платформы, электронную коммерцию и центр распределения

Кашгар. 22 августа. Kazakhstan Today - В Кашгаре за период профилактики и борьбы с эпидемией администрация города приложила максимальное усилие для гарантии безопасности населения и распродажи выращенного урожая. Чтобы снизить влияние эпидемии на продажу сельскохозяйственной и побочной продукции и обеспечить стабильные цены, городское самоуправление организовало продажу сельскохозяйственной и побочной продукции научным и упорядоченным образом - через онлайн-платформы, электронную коммерцию и центр распределения, передает Kazakhstan Today.

Наступил сезон распродажи овощей и фруктов нового урожая. Вместе с подготовкой работ по профилактике и контролю эпидемии администрация города Кашгара в Синьцзяне приняла ряд различных мер для стабилизации сельского хозяйства, обеспечения поставок, координации всех аспектов сельскохозяйственного производства и расширения каналов сбыта сельхозпродукции. Также городское управление гарантирует профилактику и контроль эпидемии и увеличение доходов горожан. Деревня Бош-Кырам в городе Кашгаре имеет другое красивое название: "Родина фруктов". Благодаря географическим преимуществам и опыту выращивания виноград, инжир, гранаты и другие высококачественные фрукты, производимые в данной деревне, хорошо продаются как в самом Синьцзяне, так и за его пределами. Сейчас наступила пора появления на рынке в большом количестве инжира, персиков, помидоров и других фруктов и овощей. В связи с эпидемиологической ситуацией и усилением контроля за дорожными передвижениями и овощными рынками, помощь фермерам в своевременной реализации их продукции стала приоритетной задачей", - сообщает информационное агентство Китая в Кашгаре Синьцзяна.

Чтобы уменьшить потери фермеров, органы местного самоуправления деревни организовали кадровых работников, создали молодежную штурмовую бригаду для сбора созревших фруктов и овощей и специальную рабочую группу, которые каждый день координируют поставки фруктов и овощей между сельскохозяйственной компанией "Шэнька" и оптовым рынком сельхозпродукций "Кукэлань", расширяют каналы сбыта сельхозпродукции. Что, конечно, обеспечит хорошую прибыль садоводам. 8 августа в деревне было реализовано более 6970 килограммов фруктов и овощей", - отметил заместитель главы деревни Ли Пэйцзэн.

В восемь часов утра на оптовом рынке сельхозпродукций "Кукэлань" в западном пригороде Кашгара начинается самый оживленный период. Автомобили стоят с соблюдением дистанции. Сельскохозяйственные продукты, привезенные сюда со всех деревень, после упаковки, транспортировки и расфасовки распределяются по торговым точкам, чтобы обеспечить жизненные потребности населения.

По данным издания, для стабилизации производства овощей и усиления служб производства и маркетинга в селах и деревнях города Кашгара созданы производственные бригады, которые проводят производственные работы в определенное время и партиями в строгом соответствии с реальной ситуацией по профилактике и контролю эпидемии. Посредством распределения транспортных средств и персонала ведется ключевая работа по мониторингу рынка, координации производства и сбыта, а также по надзору за рынком.

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