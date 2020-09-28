В Казахстане завершился конкурс китайских песен "В облаках Шелкового пути"

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане завершился конкурс исполнения песен на китайском языке "В облаках Шелкового пути", передает Kazakhstan Today.

В торжественной церемонии закрытия конкурса приняли участие главы пяти представительств Института Конфуция в Казахстане: при КазНУ имени аль-Фараби (Алматы), ЕНУ имени Льва Гумилева (Нур-Султан), Актюбинском государственном пединституте (Актобе), КарГТУ (Караганда), Евразийском национальном университете Казахстана. Они напомнили о том, что в связи с пандемией казахстанцы и китайцы переходят на онлайн-формат: в этом году проводятся летние курсы по изучению китайского языка, различные конкурсы.

С поздравительной речью выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо, напомнив о том, что через несколько дней Китай будет праздновать 71-летие со дня основания Китайской Народной Республики.

Господин Чжан Сяо подчеркнул, что Казахстан и Китай на протяжении многих лет развивают сотрудничество и дружбу, обмениваются специалистами, вносят большой вклад в культуру обеих стран. Такие конкурсы, как "В облаках Шелкового пути", способствуют культурному обмену.

Пусть это первая наша попытка, но она удалась. Еще больше мы расширили и границы, и круг друзей", - считает посол.

Господин Чжан Сяо также сообщил, что Китай, первым попав под удар пандемии коронавируса, стал первой и единственной страной среди крупных держав, которой удалось не только полностью вылечиться от недуга, но и практически полностью восстановить экономику после такого удара.

Главы двух государств, следуя примеру предков, действуют по принципу равноправия, поддерживая добрососедские отношения", - рассказал господин Чжан Сяо.

Спикер добавил, что победителей конкурса китайской песни будут рекомендовать к размещению на популярной китайской платформе трансляции видео Bilibili.

После вступительной речи были названы победителей, а затем участники конкурса исполнили несколько композиций на китайском языке. В конкурсе на знания о Китае победила Мухан Таншолпан. В конкурсе песен первое место - у Арыстана Шайхыулы.

Напомним, ранее об онлайн-дружбе Казахстана и Китая Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо рассказал в интервью о визите члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И в Казахстан.

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