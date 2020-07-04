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В Китае долгожительница отпраздновала свой 134 день рождения

03.07.2020, 16:52 8047
В Китае долгожительница отпраздновала свой 134 день рождения
Янгишар. 3 июля. Kazakhstan Today - В Китае в уезде Янгишар самая старая долгожительница в мире Аримихан Сэити 25 июня отпраздновала свой 134 день рождения в окружении родных, друзей, соседей и местных чиновников, передает Kazakhstan Today. 
 

Аримихан Сэити является жительницей деревни Кумусиликэ уезда Янгишар округа Кашгар Синьцзяна, она родилась в годы Гуансюй династии Цин, пережила три века. В 2013 году она стала одним из 10 китайских долгожителей, потом она была оценена как самая старая долгожительница в мире", - сообщает агентство Чжунсиньшэ.

Долгожительница любит петь, слывет жизнерадостной женщиной с юмором. В её день рождения уездное правительство Янгишар в деревне Кумусиликэ организовало праздник по случаю дня рождения на тему "Любовная песня не останавливается, легенда будет бессмертной". 
 
В настоящее время, она уже не может ходить, её внук и жена внука ухаживают за ней. По последнему выданному местной больницей сертификату о состоянии здоровья, она здорова, её глаза хорошо видят, слух не нарушен. 
 

Хорошее душевное состояние и оптимизм являются главной причиной долголетия. Пить больше воды, обращать большое внимание на питание, это тоже очень важно. Утром после умывания и чистки зубов, бабушка требует подать завтрак", - рассказала правнучка долгожительницы Аримихан Сэити Жэцзываньгули, учащаяся на четвертом курсе Китайского университета медицинской науки.

 

Она очень любит общение. Днём мои родители уходят на работу, а я делаю домашние задания. Она всегда спрашивает и о том, и о другом, если я не обратила внимание на неё, то она спрашивает, почему я не хочу разговаривать с ней", - вспоминает Жэцзываньгули. 

 
В тот же день Аримихан Сэити получила различные пожелания, спела песню и поблагодарила всех. В конце концов сказала, что она очень рада. 
 

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