В Китае трем авиакомпаниям разрешено увеличить количество международных рейсов

Урумчи. 24 июля. Kazakhstan Today - Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сегодня сообщило о том, что авиакомпаниям Japan Airlines, Lao Airlines и Hainan Airlines разрешено увеличить количество международных рейсов по причине эффективности принимаемых ими мер борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Авиарейсы JL829/0 между Токио и Далянем, QV815/6 между Вьентьяном и Куньмином, HU491/2 между Пекином и Брюсселем и HU7975/6 между Пекином и Торонто составили вторую группу "поощренных рейсов" после введения CAAC 4 июня системы поощрений и отмен", - сообщили в управлении гражданской авиации Китая.

До 24 октября количество указанных авиарейсов туда-обратно может быть увеличено с одного до двух в неделю.

Japan Airlines и Lao Airlines стали первыми иностранными авиакомпаниями, заслужившими поощрение.

В соответствии с политикой CAAC, если у всех прибывающих пассажиров тест на COVID-19 отрицателен три недели подряд, авиакомпании разрешается увеличить количество рейсов до двух в неделю.

Если число прибывающих пассажиров с положительным тестом на COVID-19 достигает 5, рейсы авиакомпании на неделю отменяются. Если же число таких пассажиров достигает 10, рейсы отменяются уже на четыре недели.

Решение возобновить некоторые международные пассажирские авиарейсы нацелено на то, чтобы сбалансировать противоэпидемические меры и потребности социально-экономического развития", - отметили в CAAC.

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