В Китае в период "золотой недели" каникул отмечено энергичное восстановление потребительского рынка

Пекин. 18 октября. Kazakhstan Today - В Китае в период окончившихся накануне восьмидневных каникул была отмечена динамика энергичного восстановления потребительского рынка, передает Kazakhstan Today.

С 1 по 8 октября средний ежедневный доход от реализации в оптовом и розничном секторе вырос на 14,1% по сравнению с прошлогодними каникулами по случаю Дня образования КНР. При этом по спортивным товарам и оборудованию доход вырос на 114,6% в годовом выражении", - заявили в Государственном налоговом управлении КНР со ссылкой на данные о налоге на добавленную стоимость.

Потребление услуг также резко увеличилось в ходе каникул. Средний ежедневный доход от реализации в секторах общепита и гостиничного бизнеса вырос на 12,7%, в туристическом секторе - восстановился до 69,8% от уровня, зафиксированного за аналогичный период прошлого года", - подчеркнули в управлении.

В управлении высказали мнение, что подобная динамика восстановления потребления демонстрирует преимущества чрезвычайно крупного китайского рынка и той мощной жизнеспособности, которая стала возможной благодаря новой структуре экономического развития, формируемой в рамках концепции "двойной циркуляции".

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