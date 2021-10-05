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В Китае в рамках внутреннего туризма за первое полугодие 2021 года было совершено 1,87 млрд поездок

04.10.2021, 08:14 5995
В Китае в рамках внутреннего туризма за первое полугодие 2021 года было совершено 1,87 млрд поездок
ПЕКИН. 4 ОКТЯБРЯ - В Китае, за период с января по июнь этого года, в рамках внутреннего туризма было совершено 1,87 млрд поездок, общая выручка предприятий сектора превысила 1,6 трлн юаней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно данным ведомства, общая выручка предприятий сектора внутреннего туризма страны превысила 1,6 трлн юаней (порядка 248 млрд долларов США)", - заявил официальный представитель Министерства культуры и туризма КНР Ван Сяофэн на пресс-конференции, сообщает Информационная компания Урумчи.

 
По его информации, "внутренний туристический рынок страны восстанавливается после Праздника Весны, который отмечали в феврале. И вышеуказанные показатели достигли примерно 60% от уровня за тот же период 2019 года".
 

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    Хоргос отправит 100 тысяч "лунных пряников" в страны Центральной Азии

    24.09.2021, 19:12 14797
    Хоргос отправит 100 тысяч "лунных пряников" в страны Центральной Азии
    ХОРГОС. 25 СЕНТЯБРЯ - В Хоргосе Синьцзяна произведены, прошли таможенное оформление и готовы к экспорту в страны Центральной Азии 100 тысяч юэбин (лунных пряников) передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    Хоргосская компания "Цзин И" занимается производством и экспортом "лунных пряников", директор компании Юй Чэнчжун более 20 лет занимается внешней торговлей. В последние дни, в соответствии с заказом клиента, он отправил за рубеж лунные пряники, чтобы скрасить тоску китайцам и переселенцам, оказавшимся во время праздника середины осени вне дома", - сообщает информационная компания Урумчи.

     
    В текущем году Хоргос продолжает усиливать поддержку предприятий, информирует о правилах и требованиях стран-импортеров по пищевой продукции, помогает предприятиям по созданию полной системы управления качеством и безопасностью, контролю экспортируемых пищевых продуктов и соблюдению карантинных требований страны-импортера. 
     

    Так как срок хранения лунных пряников довольно короткий, применяются более строгие требования в рамках таможенного оформления. Сотрудники таможни лично выезжали на предприятие по производству пряников, на основании требований безопасности и качества отдельно взятой страны или региона содействовали предварительному оформлению таможенных деклараций для ускоренного прохождения контроля на границе на основании плана экспорта предприятия и скорейшего прибытия товара до места получения", - сообщил сотрудник таможни Хоргоса Сюй Вэй.

     

    Ресурсы Центральной Азии становятся новой возможностью для развития рынка

    24.09.2021, 00:43 18145
    Ресурсы Центральной Азии становятся новой возможностью для развития рынка
    ПЕКИН. 24 СЕНТЯБРЯ - Ресурсы Центральной Азии становятся новой возможностью для развития рынка, заявил Центрально-Азиатский экономический и торговый форум "Повышение жизнеспособности Центрально-Азиатского регионального рынка", посвященный тенденциям экономического и торгового сотрудничества и обеспеченности ресурсами в Центральной Азии в контексте оптимизации торговли и электронной коммерции, осуществлении экономического и торгового сотрудничества в постэпидемическую эпоху, улучшении деловой среды и интеграции развития культуры и туризма, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    Институт регионального экономического сотрудничества Центральной Азии и Китайский альянс городского развития совместно организовали Центрально-Азиатский экономический и торговый форум под названием "Повышение жизнеспособности Центрально-Азиатского регионального рынка". Более 100 экспертов, ученых и представителей бизнеса представителей стран-участниц Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества участвовали в онлайн- и офлайн-мероприятиях. Конференция была посвящена тенденциям экономического и торгового сотрудничества и обеспеченности ресурсами в Центральной Азии. Она была сосредоточена на оптимизации торговли и электронной коммерции, осуществлении экономического и торгового сотрудничества в постэпидемическую эпоху, улучшении деловой среды и интеграции развития культуры и туризма", - сообщает информационная компания Урумчи.

     
    По информации издания, "выгодные ресурсы в Центральной Азии - это новая возможность для развития рынка. Структура торговли Центральной Азии во многом зависит от ее обеспеченности ресурсами, и продукцией, основанной на природных ресурсах, которые широко экспортируются во все части мира. Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития, множеством рыночных возможностей и богатыми ресурсами, обеспечивая хорошую основу для инвесторов со всего мира". 

    В частности, приводит пример статья, "после того, как Китай столкнулся с эпидемией коронавируса нового типа, медицинские технологии продвинулись быстрее. Представитель научно-технологической компании "Луоди" госпожа Алиса заявила, что материалы, разработанные их компанией, были экспериментально проверены и могут убить 99% вируса COVID-19 на любой поверхности всего за 2 минуты. Его можно широко использовать для дезинфекции медицинских масок, одежды, применять для очистки фильтров и т.д.". 
     

    Центральная Азия имеет уникальный климат и местную культуру. Это один из немногих регионов на земле, который до сих пор сохранил первоначальные природные характеристики", - сказал Чжао Линминь, бывший главный редактор журнала "Наньфэн Чуан". 

     
    Народы данного региона хранят множество мифов и легенд, которые стали свидетелями многих важных поворотных моментов в истории человечества и очень привлекательны для китайских туристов. СМИ могут использоваться для продвижения направлений и привлечения туристов для изучения Центральной Азии.
     
    Безопасность - важная основа для развития рынка. Китай и страны Центральной Азии в настоящее время укрепили сотрудничество в области экономики, безопасности и гуманитарных наук. После начала эпидемии коронавируса все оказывали друг другу помощь, помогая экономическому восстановлению и улучшению условий жизни людей. Проблема обеспечения безопасности является предпосылкой для создания благоприятной деловой среды, повышения динамики бизнеса, обогащения культуры, стимулирования модернизации городского потребления и развития региональных брендов. Господин Шараф Хабибов, представитель Redline Security Group в Таджикистане, сказал, что, когда компании осваивают рынок, они могут выбирать стороннюю оценку рисков информационной безопасности и технические консультации по коммерческой безопасности, которые могут помочь странам, находящимся в экономическом коридоре, и компаниям работать и производить в более безопасной среде. Чжао Линминь отметил, что это также важно для усиления мер безопасности туризма, защиты прибывающих граждан и создания безопасной социальной среды. Каждый хочет путешествовать, наслаждаться красивыми пейзажами и едой, но не менее важно иметь гарантии безопасности, и это очень важный аспект выездного туризма. 
     
    Взаимовыгодное сотрудничество - лучшее направление. Развитие вместе - это истинное развитие, а устойчивое развитие - это хорошее развитие. Сотрудничество не ограничивается самим торгово-экономическим сотрудничеством. На самом деле сотрудничество между соседними странами, как правило, имеет очень тесную историю. Региональное сотрудничество является одним из наиболее эффективных методов экономической интеграции. Взаимные экономические и торговые отношения могут позволить странам-участницам решить общие проблемы и добиться взаимовыгодного сотрудничества.
     

    За восемь месяцев в страны "Пояса и пути" провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму около $3,79 млн

    19.09.2021, 11:24 19954
    За восемь месяцев в страны "Пояса и пути" провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму около $3,79 млн
    ЦЗЮЦЮАНЬ. 17 СЕНТЯБРЯ - За восемь месяцев этого года провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму 24,388 млн юаней (около $3,79 млн) в страны вдоль "Пояса и пути", что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    14 сентября во Вьетнам были отправлены 80 тонн свежего репчатого лука из города Цзюцюаня (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). Всего за первые восемь месяцев этого года провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму 24,388 млн юаней (около 3,79 млн долларов США) в страны вдоль "Пояса и пути", что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает Информационная компания Урумчи. 

     
    По информации агентства, "в последние годы Цзюцюань стал местом выращивания более 20 лучших в мире сортов репчатого лука, что заложило прочную основу для создания крупного бренда "лук Ганьсу". 

    Площадь посадки репчатого лука в Ганьсу в течение многих лет поддерживается на уровне около 250 тыс. му (около 16,667 тыс. гектаров). Провинция в поставках лука ориентируется не только на внутренний рынок, но и на внешний и экспортирует этот полезный овощ в Японию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию и другие страны и регионы мира", - об этом сообщил сайт "Хуаньцюван" со ссылкой на данные таможни города Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу).
     
    Город Цзюцюань - крупнейшая в Китае база выращивания, переработки и экспорта репчатого лука, а также центр распределения свежего и сублимированного лука на территории коридора Хэси (цепь узких впадин между горами Наньшань и Бэйшань). Из-за долгого пребывания на солнце и большой разницы температур днем и ночью репчатый лук Цзюцюаня имеет высокое содержание серы и насыщенный пряный вкус.
     

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