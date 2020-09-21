Пекин. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Китае за период с января по август этого года импорт сырой нефти в страну вырос на 12,1%, в годовом исчислении до 368 млн тонн, импорт основных товаров, включая сырую нефть, железную руду и соевые бобы, вырос за первые восемь месяцев 2020 года на фоне постепенного восстановления экономической активности страны после удара эпидемии COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В период с января по август этого года импорт сырой нефти в страну вырос на 12,1%, в годовом исчислении до 368 млн тонн, и очищенной нефти - до 20,77 млн тонн с ростом на 1,3%", - сообщает Главное таможенное управление КНР.

Общий объем импорта соевых бобов составил 64,74 млн тонн, что оказалось на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Импорт природного газа увеличился на 3,3% в годовом исчислении, до 65,07 млн тонн.

Импорт железной руды вырос на 11% в годовом выражении, до 760 млн тонн за указанный период.

Таможенные данные показали, что в период с января по август 2020 года общий объем импорта товаров в страну сократился в стоимостном выражении на 2,3% до 9 трлн юаней, что составляет около 131,58 млрд долларов США. Для сравнения: аналогичный показатель снизился на 2,6% за первые семь месяцев текущего года. Положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 17,2% в годовом исчислении, до 2,05 трлн юаней.

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