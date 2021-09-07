ШЭНЬЯН. 5 СЕНТЯБРЯ - В китайской провинции Ляонин россиянин снимает видеоролики о культурных различиях между Китаем и Россией, он зарегистрировал свою компанию общественного питания в зоне свободной торговли города Шэньян провинции Ляонин и менее чем за год успел открыть в Ляонине три ресторана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Россиянин по имени Давид в 2014 году приехал учиться по обмену в Ляонинский университет китайской провинции Ляонин. Будучи очень старательным студентом, он получил степень бакалавра мировой экономики и степень магистра международных отношений в Ляонинском университете, а также поступить в докторантуру на специальность "мировая экономика". Кроме того, россиянин успешно сдал квалификационный экзамен для переводчиков CATTI и квалификационный экзамен по китайскому языку HSK 5", - сообщает в своем материале Информационная компания Урумчи.

В 2020 году из-за коронавирусной эпидемии Давид подал заявление о прекращении учебы в университете и сменил студенческую визу на рабочую. По его словам, в Китае большое количество возможностей для профессионального развития и хорошего достатка.

Давид начал заниматься созданием забавных видеороликов после того, как одно из снятых им видео стало очень популярным в Интернете. Его видео главным образом рассказывают о культурных различиях между Китаем и Россией. На сегодняшний день на страницу Давида в соцсети подписались более 2,2 млн человек, а его видео получили 48,48 млн лайков. Россиянин уже заключил соглашение о сотрудничестве с компанией в области многоканальных сетей.

Кроме того, в октябре 2020 году Давид зарегистрировал свою компанию общественного питания в зоне свободной торговли города Шэньян провинции Ляонин, менее чем за год он успел открыть в Ляонине три ресторана.

Россиянин надеется получить китайскую грин-карту, заработать здесь больше денег и помочь родным и близким жить счастливой жизнью.

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