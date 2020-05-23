В КНР иностранные компании уверены в благоприятных перспективах экономического развития страны

Хуэйчжоу. 22 мая. Kazakhstan Today - В настоящее время Китай одновременно продвигает профилактику эпидемии, экономическое и социальное развитие, ускоряет восстановление производства и жизненного порядка, сообщают местные СМИ, передает Kazakhstan Today.

Руководство иностранных компаний и эксперты индустрии в интервью заявили, что бизнес-среда в Китае продолжает улучшаться, производственная деятельность предприятий на иностранном капитале в КНР нормализуется. В условиях принятия политических мер, нацеленных на стабилизацию иностранных инвестиций, ускоряется восстановление работы предприятий на иностранном капитале и продвигается строительство больших проектов в Китае. Ряд транснациональных компаний ускорил внедрение инвестиций в КНР. Зарубежные компании уверены в благоприятных перспективах экономического развития Китая, сообщает Информационная компания города Урумчи.

22 апреля в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун стартовал проект по этилену компании ExxonMobil. Это первый крупный независимый нефтехимический проект американского предприятия в КНР, общий объем инвестиций достигает 10 млрд американских долларов. Компании ExxonMobil понадобилось лишь чуть больше года для завершения ключевых согласований и начала осуществления проекта, этот процесс поистине продемонстрировал "китайскую скорость".

Проект с большим объемом инвестиций и высокой добавленной стоимостью имеет стратегическое значение для компании, является взаимовыгодным и выигрышным для двух сторон. Экономическая зона залива Дая является одной из семи в Китае нефтехимических промышленных баз, она обладает хорошей инфраструктурой, благоприятной бизнес-средой, политические меры отчетливые, правительства эффективно и активно поддерживают развитие инвестиции иностранных предприятий", - отметил председатель правления инвестиционной компании ExxonMobil в Китае Вань Лифань.





31 марта в Шанхае прошла церемония подписания важных промышленных проектов, среди них проекты иностранных инвестиций таких компаний, как Bosch Capital Management, Mitsubishi Corporation RtM и Sam's Club China, оцениваются более чем в 16 млрд американских долларов.

В Китае уже открыто более 20 магазинов американской сети центров оптовой и мелкооптовой торговли клубного типа Sam's Club, находящейся под эгидой Walmart, сеть постепенно ускоряет свое освоение китайского рынка. Президент Sam's Club в КНР Эндрю Майлз (Andrew Miles) сказал: "Ожидается, что к концу 2022 года, на территории Китая будет открыто от 40 до 45 магазинов, это наше обещание китайскому рынку".

В I квартале этого года Шанхай уже дважды провел мероприятия по подписанию соглашений в сфере проектов иностранных инвестиций. Общее количество проектов составило 129, объем инвестиций - $23,9 млрд. Объем инвестиций в 30 проектов превышает $100 млн, количество новых региональных штаб-квартир транснациональных компаний составило 10, а число научно-исследовательских центров на иностранном капитале - 5.

Председатель китайского комитета, исполнительный вице-президент японской компании Nomura Holdings Тосиясу Иияма сказал, что в марте этого года компания Nomura Securities основала первый операционный отдел в Шанхае, в настоящее время идет набор сотрудников.

Успешные церемонии подписания инвестиционных намерений, сосредоточение ресурсов транснациональных компаний и штаб-квартир в Шанхае в полной мере свидетельствуют о решительности и уверенности предприятий на иностранном капитале на китайском рынке", - отметил заместитель директора Комитета по коммерции Шанхая Жэнь Янчао.

Президент компании Panasonic в северо-восточном Китае Тетсуро Хомма отметил, что с 17 марта, производство Panasonic восстановлено до нормального уровня. Он добавил: "В качестве одного из первых предприятий на иностранном капитале, вышедших на рынок Китая в начальный период политики реформ и открытости, компания Panasonic стала свидетелем процесса развития КНР. Во время борьбы с эпидемией мы увидели эффективное управление и способности принимать решения китайского правительства, а также их поддержку предприятий. Китайская экономика продемонстрировала значительную гибкость. Раскрытие потенциала потребления на китайском рынке придает нам уверенности в экономике КНР".

Генеральный директор германской корпорации Merck в Китае Стив Уилмонт отметил: "Китай является стратегическим рынком и важным механизмом роста для компании. Мы уверены в китайском рынке, будем продолжать расширять свою деятельность в Китае".

Президент шведской компании Elekta в Китае Гун Аньмин сказал: "Мы уверены в китайском рынке. Из КНР приходят благоприятные тенденции, основанные на экономике и расширении масштабов потребителей высокого и среднего уровней, более того, Китай продолжает расширять открытость страны".

В конце марта Американская торговая палата в Южном Китае опубликовала доклад, согласно которому намерения среди опрошенных предприятий инвестировать в Китае в последующие три года по-прежнему сильные, около 70% компаний планируют вновь вложить инвестиции в 2020 году.

Утвердиться в Китае, обслуживать Китай" - именно это основная стратегия большинства предприятий на иностранном капитале в КНР", - отметил президент торговой палаты Харли Сейедин.

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