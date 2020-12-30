В КНР объяснили пути восстановления китайской экономики в период эпидемического кризиса

Синьцзян. 29 декабря. Kazakhstan Today - В КНР, подводя итоги года, объяснили пути восстановления китайской экономики в период эпидемического кризиса, передает Kazakhstan Today.





Все звенья экономической системы взаимосвязаны. В условиях риска тысячи цепочек поддерживали друг друга, удержав стабильность китайской экономики. На фоне вызовов в каждом секторе появились новые особенности, которые также стали отличительной характеристикой экономики КНР. За месяц ежедневный объем производства масок увеличился более чем в 10 раз, цепочка поставок активно функционирует - все это важная база для победы в профилактике и контроле эпидемии. За препятствиями во внешней торговле, расширением внутреннего потребления и развитием предприятий стоит эффективная координация в производственной цепочке", - отмечает Информационная компания Урумчи.

Вызовы в "цепочке поставок"

Семь дней - более 1000 километров на своем автомобиле, от севера до юга, визиты к каждому коммерсанту. Такими воспоминаниями поделился председатель правления компании по производству масок Lanhe Цао Цзюнь, говоря о трудностях в начале этого года.

В середине апреля, вслед за тем, как множество предприятий расширили свое производство, компания Lanhe начала испытывать трудности с обеспечением сырья. Ежедневно нехватка нетканого полипропиленового полотна достигала две тонны. К неотложности заказов добавлялась нехватка сырья. В самые трудные времена Цао Цзюнь объезжал несколько провинций, лично посещал поставщиков.

Благодаря репутации в индустрии, а также своевременному расширению производственных мощностей, компания Lanhe преодолела трудности.





Вслед за этим, мы подписали длительные соглашения с нашими партнерами, чтобы максимально распределить риск", - заметил Цао Цзюнь.

Сложности и успех в цепочке поставок

В 2020 году цепочка поставок имеет особенное значение для китайской экономики. В условиях, когда эпидемия нарушила процесс разделения труда и производства, на фоне слабого международного рынка и колебаний в глобальной производственной цепочке, за вызовами в "цепочке поставок" скрывается большое количество разных историй.

200 тыс. основных моделей компьютеров, каждая материнская плата нуждается в тысяче компонентах. Когда существует нехватка материалов, какой метод согласования заказов принесет максимальную пользу?





С первой половины этого года компания разрабатывает модели на основе многомерных показателей, таких как эффективность, рынок и масштаб, достигает наиболее эффективных результатов при ограниченных поставках. Благодаря интеллектуальным обновлениям, оборот компьютеров за один квартал может вырасти на 5%", - заявил старший вице-президент по глобальной цепочке поставок компании Lenovo Гуань Вэй.

Производственная платформа с помощью более детального управления разрабатывает новые точки роста. Внешнеторговые предприятия строят собственные склады за рубежом для усиления управления рисками, в "ключевые моменты" китайская экономика демонстрирует адаптацию к новым условиям.

В начале года я придерживался пессимистических прогнозов относительно автомобильной индустрии, я даже думал о том, что объем производства и продаж опустится на 25%. Благодаря совместным усилиям правительства, разным ведомствам и предприятиям страны, удалось быстро восстановить производственную цепочку, возобновить функционирование индустрии, "данные по производству и продажам будут близки к прошлогодним цифрам", - отметил заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автомобилестроительной промышленности Е Шэнцзи.

Вызов брошен к процессу - от совершенствования до зрелости экономической цепочки. В ноябре индекс PMI (деловой активности) производственного сектора составил 52,1%, этот показатель на протяжении девяти месяцев подряд находится на уровне более 50%.

Ухватиться за возможности "цепочки"

Производителю липучек, компании по изготовлению ежедневных бытовых изделий "Цзэси" из города Иу провинции Чжэцзян удалось вернуть свои потери во время Дня распродаж 11 ноября в Китае.





В начале года из-за эпидемии, а также в связи с тем, что предприятие ориентировано на экспорт, были потеряны заказы более чем на 10 млн юаней. Однако, благодаря перемещению на внутренний рынок и гибкой цепочке поставок, им удалось продать около 1 млн единиц продукции", - сказал представитель компании Фан Хао.

Утверждение на внутреннем рынке позволило многочисленным предприятиям Китая пережить кризис. Создание облачной экосистемы также открывает возможности для промышленной модернизации.

Согласно данным сервиса Tianyacha, за первые 10 месяцев этого года в Китае появилось более 1,33 млн новых предприятий, связанных с электронной коммерцией. Количество новых компаний, которые имеют отношение к прямым трансляциям, в 2019 году выросло в пять раз.

Будущая конкуренция между предприятиями развернется в области промышленной экологии", - отметил директор Института информационных и коммуникационных технологий Китая Лю До. По его словам, следующим шагом станет сосредоточение на повышение устойчивости производственной цепочки за счет новых технологий, расширение пространства в "цепочке".

Укрепление базы "цепочки"

Необходимо укреплять базу производственной цепочки", - такое мнение высказал председатель правления пекинского подразделения строительной корпорации China Construction Third Engineering Bureau Лю Юньшэн.





Компания управляет более 100 проектами и имеет свыше сотни различных поставщиков. В начале года были разные трудности, однако ряд мер по "стабилизации цепочки" позволил многим предприятиям возобновить свою деятельность.





Следующим шагом станет принятие модели облачных закупок для интеллектуального соединения всех звеньев, чтобы быстро трансформировать цепочку поставок", - отметил он.

Мы надеемся расширить возможности отечественной платформы цифровых поставок для зарубежной производственной базы Lenovo. Предоставление зарубежным заводам возможность осуществлять гибкое производство, принимать заказы и постепенно преобразовывать в общую производственную платформу - это и есть эффективное использование двух рынков и ресурсов для Lenovo", - сказал Гуань Вэй.

Усиление инноваций в основных процессах, ключевых материалах и базовых технологиях, продвижение новой инфраструктуры, ускорение интеграции 5G и промышленного интернета - все эти меры нацелены на укрепление промышленной и цифровой базы.

Мы введем более конкретные меры для укрепления промышленной базы и повышения уровня модернизации производственной цепочки, чтобы способствовать концентрации более инновационных элементов, а также обслуживать качественное развитие", - заявил представитель Министерства промышленности и информатизации КНР Хуан Либинь.

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