В КНР синьцзяньский округ Аксу известен сельхозпродукцией, горными пейзажами и историческими памятниками

Аксу. 29 ноября. Kazakhstan Today - В КНР синьцзяньский округ Аксу известен высококачественным хлопком, садоводством, горными пейзажами и историческими памятниками сообщают местные СМИ, передает Kazakhstan Today.

Округ Аксу назван в честь реки Аксу, образовавшейся в результате таяния бесчисленных ледников на пике Томур. Аксу означает "белая вода". Под солнечным светом падающие волны становятся ослепительно серебряными. Полноводная река Аксу является одним из основных водных источников реки Тарим, крупнейшей внутренней реки Китая. Широкая извилистая река Тарим непрерывно течет с запада на восток. Это также делает округ Аксу самым водным регионом на юге Синьцзяна. Южное подножие гор Тянь-Шань засушливое и без осадков, с хорошим солнечным светом, большой разницей температур в дневное и ночное время, а также обширными равнинами, что делает его одним из наиболее подходящих территорий для выращивания высокопродуктивных высококачественных культур", - сообщает Информационная компания Урумчи, отмечая, что "величественные горы Тянь-Шань простираются на 2500 километров, разделяя китайский Синьцзян на северную и южную части, самая высокая точка гор пик Томур, расположенный в округе Аксу на высоте 7443 метров над уровнем моря".

Аксу - хорошо известная база по производству высококачественного хлопка в Китае, с общим объемом производства более 1 миллиона тонн в течение нескольких лет подряд, что составляет около 1/6 производства хлопка в Китае и 1/5 мирового производства хлопка. Округ также знаменит яблоками, финиками, маленькими абрикосами Куча, грецкими орехами, но особенно округ в стране и за рубежом ценят местные сахаристые яблоки, которые часто называют "король яблок". Это также одна из немногих рисовых баз в Синьцзяне, а рис Венсу уже давно известен на севере и юге гор Тянь-Шань.

Среди гор Тянь-Шаня природа создала изумительные по своей красоте каньоны Вэньсу и Куча, которые по праву считаются самыми красивыми и самыми большими геологическими достопримечательностями с соляными карстовыми ландшафтами. У каждого из каньона есть свои преимущества, словно два величественных каньона соревнуются между собой. Каньон Томур с его красными скалами и различного рода каменными столбами, похожими на человеческие силуэта и божества, называют "королём каньонов". Также эти два каньона называют музеями эволюции, сегодня горный пик Томур и каньон Томур являются объектами всемирного природного наследия.

Кроме того, этот регион являлся важным участком Великого шёлкового пути. Примерно 2000 лет назад здесь располагалось древнее государство Куча, гроты Кызыл также называют Кызылские монашеские пещеры, которые показывают, как буддизм через Шёлковый путь из Индии пришёл в регион Центральной Азии. В них сохранились большое количество пещерных фресок, по количеству значительно превосходящих грот Бамиан в Афганистане. В VII-VIII веках нашей эры, во времена династии Тан, в ее столице Чанъань была популярна музыка государства Куча, затем она начала распространяться на восток, до северной Кореи, Японии, Мьянмы и других стран. Таким образом, государство Куча оказало влияние на развитие мировой культуры.

В округе Аксу 2 города и 7 уездов с населением 2,89 миллиона человек. Аксу - яркий, красивый и приятный город. На его окраине находится искусственный защитный лес Кекия длиной 25 километров и шириной 4 километра, который стал зеленой преградой для города и образцом экологического управления опустыниванием в мире. В нём поселилось большое количество птиц, разбиты цветочные клумбы, фруктовые деревья.

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