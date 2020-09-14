В Кульдже на торговой улице прошла масштабная реконструкция культурного жизненного пространства

Кульджа. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Кульдже на торговой улице прошла масштабная реконструкция архитектурных сооружений, чтобы создать привлекательное, уникальное, культурное жизненное пространство для местного населения, передает Kazakhstan Today.

В Кульдже 10 лет назад улица Люсин именовалась "культурно-историческим центром" Синьцзяна и была важным местом города, в последние годы прошла масштабная реконструкция архитектурных сооружений, чтобы создать привлекательное, уникальное, культурное жизненное пространство для местного населения. После реконструкции улица привлекла большое количество предпринимателей, которые открыли новые объекты питания, гостиниц и объектов торговли.У казахстанцев, побывавших в Или-Казахском автономном округе Синьцзяна, возможно, навсегда останутся воспоминания, связанные с городом Кульджой, особенно тень от деревьев по обочинам дороги, витающий летом аромат фруктов. С высоты птичьего полета можно увидеть форму шестиконечной звезды. Контур города состоит из улиц Лигуан, Рабочей, Сайрам и еще трёх улиц, с центра расходятся по шести основным направлениям", - сообщили в информационной компании "Урумчи".

Мороженое "Гуландам"





По информации издания, "предприниматели поддерживают дух старой Кульджи, возвращая к привычной жизни улицу Лигуан. Мороженое "Гуландам" - одно из таких мест. Расположенное по улице Лигуан во дворе дома мороженое "Гуландам" для жителей Кульджи - воспоминание из далекого прошлого. Каждый день делали до 300 килограммов мороженого и до полудня полностью распродавали. Владелец магазина Ван Чэн, вырос на этом мороженом. Среди большого разнообразия вкусов, его самым любимым был вкус карамельного мороженого, сделанного старым узбеком по имени Абдулла. Как известно, для производства карамельного вкуса мороженого использовались молоко, яйцо, сахар, цветочный мёд и другие ингредиенты, в Кульдже этот рецепт насчитывает более чем вековую историю. "Гуландам" означает "цветок льда и снега", который навсегда связал глубоким чувством тепла Ван Чэна и старика Абдуллу. К сожалению, старик Абдулла уже покинул этот мир. Чтобы данное ремесло передавалось из поколения в поколение, в прошлом году Ван Чэн вновь открыл будку с мороженым по улице Люсин, пригласив сыновей и дочерей стариков, показав им производство мороженого уже с использованием современных технологий. Кроме ручного мороженого, в "Гуландам" делают шоколадное, тирамису и другие сорта мороженого. Ван Чэн говорит, что на первый взгляд мороженое выглядит как обычное, но оно требует точного контроля над каждым процессом, что также является основой вкуса мороженого ручной работы "Гуландам".

Наш следующий шаг - открыть во дворе выставочную площадку, чтобы потомки старика Абдуллы демонстрировали традиционные материалы, которые использовались для производства, туристы смогли бы сравнить старую и современную технологии, окунувшись в культуру мороженого Кульджи", - делится планами Ван Чэн. На сегодня маленький магазин не в силах покрыть спрос, поэтому в планах у Ван Чэна построить на территории города завод, чтобы в производственных масштабах выпускать мороженое под брендом "Гуландам", пишет издание.





Хлеб у Любы"





Мастерство старого Абдуллы осталось на улице Люсин, выросшая на улице Люсин русская девушка по имени Лилия позволила запаху бабушкиного хлеба снова заполнить воздух Кульджи. Настоящие жители Кульджи знают: чтобы купить хлеб, надо идти за ним в магазин "Хлеб у Любы", который открыла Лилия на улице Люсин в русском этнографическом парке. Далеко за пределами пекарни, построенной в русском стиле, из печей благоухает запах свежеиспеченного хлеба. Лилия, готовящая хлеб в светлом чистом помещении, словно готовая картина.

Если пораньше не прийти и не встать в очередь, то большая вероятность, что хлеба не хватит. Лилия делает хлеб по рецепту своей бабушки, на хмельных дрожжах, добавляя изюм, грецкий орех и другие добавки. Бабушка Лилии выпекала хлеб в большой русской печи, Лилия старается максимально, вплоть до самых деталей, следовать ее рецепту, чтобы каждый кусочек хлеба обладал неповторимым вкусом. Лилия родилась и выросла в Кульдже, впервые она задумалась о возрождение хлебопекарни, когда началась реконструкция улицы Люсин.

Каждый раз, когда я проходила по этому месту, появлялись воспоминания, я думала, что бабушкино ремесло не должно быть забыто, с улицей Люсин меня связывают самые глубокие воспоминания, поэтому я решила воплотить эту задумку", - рассказала Лилия.

Прогуливаясь по кварталу, видим, что здесь, будь то одна стена, одна плитка или одна дверь и одно окно, сохраняются архитектурные стили русских, уйгурских, татарских и других этносов. Улица Люсин была построена в середине 1930-х годов по проекту немецких инженеров. Согласно материалам исследования, только несколько стран на Западе все еще сохраняют аналогичные шестиугольные улицы, которые редко встречаются в Китае.

Улица Люсин - это открытый квартал, расположенный в центральном деловом районе города Кульджи. После преобразования на улице Люсин появились выставочный зал народной культуры, музей аккордеонов и сад в русском стиле, создающий идиллический городской пейзаж с сосуществованием нескольких культур и использующий концепцию "медленного города" для удержания туристов.

За последний год более 30 домашних хозяйств на улице Люсин использовали ресурсы внутреннего двора, навыки в музыке, пении и танцах, а также навыки общественного питания для управления более чем 20 магазинами в этом квартале, включая закусочные и кофейни, что, в свою очередь, трудоустроило более 720 жителей.

За весь 2019 год улица Люсин приняла 300 тысяч туристов, которые посетили местные достопримечательности, сделали красивые фото. В первом полугодии этого года количество туристов увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интенсивное развитие улицы Люсин как исторического квартала строго запрещено. В соответствии с фактическим состоянием кварталов и дворов, правительство города Кульджи разработало строгие бизнес-планы, разделив зоны культурного отдыха, характерные зоны общественного питания, зоны отдыха и развлечений, зоны проживания и т.д., чтобы создать комфортное пространство и сохранить историю о Кульдже.

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