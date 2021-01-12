В Шаньдуне представлены работы микроминиатюриста Ван Тяньмина

Синьцзян. 10 января. Kazakhstan Today - В восточно-китайской провинции Шаньдун представлены работы микроминиатюриста Ван Тяньмина, передает Kazakhstan Today.





71-летний Ван Тяньмин уже 35 лет занимается художественной микроминиатюрой и является репрезентативным хранителем нематериального культурного наследия провинции Шаньдун (Восточный Китай). Ван Тяньмин способен нанести узор или каллиграфическую надпись не только на кусочек нефрита, крошечный чайник или рисовое зернышко, но даже на волосок, сообщает Информационная компания Урумчи.





Чтобы овладеть этим искусством, необходимо иметь базовые навыки каллиграфии и живописи, а также быть готовым к монотонному, кропотливому труду в течение 10-20 лет. Микроминиатюрист - тот, кто созидает мириады миров внутри микроскопического пространства", - рассказал Ван Тяньмин.









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