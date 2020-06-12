В Шанхае обнародовали маршрут тематического тура по объектам в рамках ЭКСПО (CIIE)

Шанхай. 11 июня. Kazakhstan Today - В рамках Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE), которое пройдет с 5 по 10 ноября этого года в Шанхае, обнародован первый маршрут тематического тура для посетителей, передает Kazakhstan Today.

В программу однодневной экскурсии входит посещение национального выставочного и конференц-центра (NECC) в Шанхае, где прошли первое и второе CIIE, а также доступные для выбора туры в близлежащие коммерческие центры, в которых в основном выставляется и продается импортная продукция, которую представляли на CIIE", - рассказали в Информационной компании "Урумчи".

Ожидается, что подобные туры будут проводиться по выходным, начиная с 7 июня этого года.

По словам Ли Яминь, одной из первых 200 туристов, принявших участие в этой экскурсии, "она смогла купить больше импортных товаров по выгодным ценам".

Шанхайский NECC и его окрестности были определены в качестве показательной туристической зоны, которая будет удовлетворять спрос на туризм, питание, развлечения и отдых среди местных и зарубежных туристов, сообщили в городском управлении культуры и туризма.

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