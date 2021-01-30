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В Шанхае построят "умную" ферму на 6 тысяч гектаров

27.01.2021 1729
В Шанхае построят "умную" ферму на 6 тысяч гектаров
Шанхай. 25 января. Kazakhstan Today - К 2025 году Шанхай планирует повысить уровень интеллектуального сельскохозяйственного производства и построить более 6 тыс. гектаров автономно управляемых ферм для производства зерна, сообщили в Шанхайском муниципальном комитете по сельскому хозяйству и делам сельских районов, передает Kazakhstan Today.
 
В соответствии с "Шанхайским муниципальным планом действий по содействию качественному развитию сельского хозяйства на 2021-2025 годы", Шанхай построит 100 ведущих промышленных предприятий с высокой конкурентоспособностью и передовым управлением с годовым объемом продаж более 100 миллионов юаней. Планируется создать 50 современных сельскохозяйственных высокотехнологичных предприятий и поддерживать 30 консорциумов сельскохозяйственной индустриализации. Охват экологических производственных баз Шанхая достигнет 60%, уровень сертификации зеленой сельскохозяйственной продукции - 30%, а доля экологически чистых и здоровых продуктов достигнет 80%. Также планируется построить две демонстрационные зоны экологической переработки сельскохозяйственной продукции, 10 демонстрационных городов и 100 демонстрационных баз, сообщает Информационная компания Урумчи.
 
Шанхай будет продвигать новый тип сельскохозяйственного предприятия, организует 1000 семейных ферм и фермерских кооперативов, построит 300 демонстрационных семейных ферм и демонстрационных кооперативов выше муниципального уровня, а также создаст 5 региональных центров интенсивного выращивания рассады. К работе будут привлечены 500 управляющих сельского хозяйства и 25 000 профессиональных фермеров, подготовленных для выполнения работы передового типа.
 

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