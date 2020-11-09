В Шанхае пройдет международное импортное ЭКСПО (CIIE)

Шанхай. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Шанхае с 5 по 10 ноября пройдет Третье Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) пройдет в Шанхае, как ожидается, мероприятие призвано вселить уверенность в деловую среду на фоне спада мировой экономики из-за распространения пандемии COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В этом году средняя площадь выставочных стендов компаний, входящих в мировой рейтинг "топ-500", и лидеров отраслей экономики выросла на 14% по сравнению с прошлым годом. Это демонстрирует широкое признание как CIIE, так и китайского рынка", - отметил заместитель директора Бюро CIIE Сунь Чэнхай, выступая на пресс-конференции, состоявшейся 23 октября.

По его информации, общая запланированная выставочная площадь для компаний-участниц третьего CIIE составляет 360 тыс. квадратных метров, что на 60 тыс. квадратных метров больше, чем было на втором CIIE.

В ходе мероприятия будут также созданы четыре новые зоны: общественное здравоохранение и профилактика эпидемии, энергосбережение и охрана окружающей среды, интеллектуальный транспорт, а также спорттовары и соревнования. Ведущие компании-участницы предстоящей выставки, число которых уже превзошло количество ведущих компаний-участниц предыдущих двух выставок, устроят дебютные презентации новейшей продукции и последних технологий.", - сказал Сунь Чэнхай.

Для выставки текущего года некоторые церемонии подписания документов и роуд-шоу будут переведены в онлайн-формат с целью упрощения процесса проведения мероприятий в связи со вспышкой эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Ведущий производитель шин Michelin планирует в этом году в первый раз участвовать в CIIE после того, как компания только посетила предыдущие выставки.

CIIE является первым в мире ЭКСПО государственного уровня, которое сосредоточится на импорте, за что выставку можно по праву оценивать как прорыв в международной торговле. Michelin очень редко непосредственно принимает участие в каких-либо выставках, но в этом году мы продемонстрируем наше видение относительно устойчивого развития", - сказал президент и главный исполнительный директор Michelin Greater China Камран Воссуги.

Йорг Уве Хелви, сотрудник базирующейся в Германии сварочной компании Carl Cloos Schweisstechnik GmbH более чем со 100-летней историей, отметил, что онлайновые роуд-шоу очень продуктивны, поскольку предоставляют информацию из первых рук.

CIIE предоставляет нам большую платформу для установления деловых связей и контактов. Мы решили увеличить площадь нашего выставочного стенда до 100 квадратных метров в этом году", - заявил он.

Местные власти Шанхая прилагали усилия для упрощения таможенного оформления товаров и снижение затрат компаний-участниц выставки, не ослабляя при этом бдительности в аспекте профилактики и контроля эпидемии COVID-19.

Предыдущие две выставки уже доказали, что мероприятие является огромным окном для выхода мировых игроков на китайский рынок и также свидетельством приверженности Китая расширению открытости и высококачественному развитию.

Прошлогодняя выставка принесла нам большую пользу. CIIE действительно показала нам, что Китай ускоряет шаги открытости внешнему миру", - сказала Наоко Хасэ, руководитель отдела корпоративной стратегии Shiseido China Co. Ltd.





В начале этого месяца Shiseido подписала с Бюро CIIE трехлетний меморандум о взаимопонимании, согласно которому японская компания примет участие в этой ежегодной выставке в течение последующих трех лет.

Пандемия COVID-19 не повлияла на уверенность Shiseido в китайском рынке, и мы готовы и дальше увеличивать инвестиции в Китае в будущем", - сказала она, подчеркнув, что компания уже в марте этого года объявила о намерении создать в Шанхае Центр исследований и разработок.

Японский гигант в сфере косметики готовится впервые презентовать люксовый бренд The Ginza в материковой части Китая, и также впервые экспонировать бренд по уходу за кожей BAUM за пределами Японии во время предстоящей выставки CIIE. Французский пищевой гигант Danone также является одним из первых зарубежных компаний, подписавших долгосрочный контракт с Бюро CIIE. Ранее в этом месяце компания открыла новый научно-исследовательский центр в Шанхае, продемонстрировав неизменное доверие к китайскому рынку.

Новый центр позволит компании близко работать с китайским общественным и частным секторами, университетами и профессионалами для ускорения инноваций. Результаты наших исследований будут использоваться не только в Китае, но и экспортироваться в другие страны и регионы мира", - отметил Бруно Чевот, старший вице-президент Danone Early Life Nutrition по Большому Китаю и Океании.

Назвав Китай вторым по величине мировым рынком для Danone, он подчеркнул, что продажи на этом рынке составили почти 10 процентов глобальных продаж Danone в 2019 году.

Открытие центра и наша приверженность CIIE засвидетельствовали потенциал и возможности Китая и Шанхая в качестве инновационного и экономического центра", - сказал он, отметив, что Danone представит свои последние инновации и результаты научных исследований на CIIE в этом году.

Как первая в мире государственная выставка, посвященная импорту, CIIE стала визитной карточкой большей открытости Китая. Поскольку мир все еще пытается восстановиться от последствий пандемии COVID-19, Третье Китайское международное импортное ЭКСПО призвано вселить уверенность в вялую мировую экономику.

В прошлом году в CIIE приняли участие 181 страна, регион и международная организация и более 3800 компаний. Между тем в рамках выставки были предварительно заключены сделки на сумму 71,13 млрд долларов США на покупку товаров и услуг в течение года, что на 23% больше, чем в 2018 году.

Предстоящее ЭКСПО является положительным индикатором роста уверенности на рынке", - считает Раджат Агарвал, президент Henkel по Большему Китаю.

Благодаря множеству мер поддержки, предпринятых центральными и местными властями для расширения потребления и активизации рынка, мы видим, как китайская экономика возвращается к траектории устойчивого роста после COVID-19", - сказал Агарвал.

ВВП Китая в апреле-июне вырос на 3,2% в годовом исчислении, тогда как в первом квартале экономика страны упала на 6,8%. Спад в секторе розничного товарооборота заметно снизился, а объем внешней торговли в первом полугодии превзошел ожидания.

По прогнозу МВФ, Китай, может быть, станет единственной из крупнейших экономик мира с положительным годовым ростом ВВП в 2020 году. Растущий спрос китайских потребителей на импортные товары побудил больше иностранных компаний участвовать в CIIE и продвигать продукты, адаптированные к потребностям потребителей Китая.

Чжэн Лиянь, генеральный директор компании Sangduoshi International Trading Co. Ltd., импортера итальянского молочного ликера, решила выпускать продукцию в маленьких бутылках для китайского рынка после участия в прошлогодней выставке CIIE.

Нам сказали, что большинство китайских потребителей пока не хорошо знакомы с итальянскими спиртными напитками и что легче добиться успеха с маленькими бутылками. Это урок, который мы извлекли из CIIE", - сказала она.

Несмотря на влияние COVID-19, иностранные компании по-прежнему оптимистично оценивают долгосрочный потенциал китайского рынка.

Китай является одним из самых привлекательных рынков для Henkel и играет стратегическую роль в нашем глобальном бизнесе", - сказал Раджат Агарвал.

Компания Henkel с нетерпением ждет возможности снова участвовать в CIIE и возможности более тесно взаимодействовать с потребителями и партнерами в Китае на этом мероприятии", - добавил он.

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