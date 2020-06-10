В Синьцзяне 71,5 млн долларов США вложено в улучшение условий жизни сельских районов

Урумчи. 4 июня. Kazakhstan Today - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), Северо-Западный Китай, местные власти инвестировали 510 млн юаней, около 71,5 млн долларов США, в улучшение условий жизни в сельской местности, передает Kazakhstan Today.

По данным управления департамента сельского хозяйства и сельских дел СУАР, эта сумма уже достигла 60% от прошлогоднего объема инвестиций в эту сферу, сообщили представители местных властей.





В деревнях имеется доступ ко всему необходимому - воде, электричеству, газу, дорогам, интернету. И это всего лишь фрагмент полной картины впечатляющих результатов экономического развития Синьцзяна.





Несмотря на то, что Синьцзян находится на границе, он не обладает той же степенью открытости миру, что и более экономически развитая восточная часть Китая, и не имеет таких же больших возможностей по привлечению иностранных инвестиций, однако экономика Синьцзяна стремительно растет.

В 2018 году в Синьцзяне началась реализация трехлетнего плана с целью значительного улучшения условий жизни в сельских районах к 2020 году, включая популяризацию унитазов с функцией смыва и утилизации биоотходов.

Официальные данные показывают, что по состоянию на апрель в сельских районах Синьцзяна было установлено 26 834 подобных унитаза, а уровень их проникновения в сельской местности достиг 59%. Более 7500 деревень, или 83% от их общего числа в регионе, смогли эффективно утилизировать бытовые отходы.

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