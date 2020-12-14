В Синьцзяне активно развивают грибной бизнес

Синьцзян. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Синьцзяне местные власти уезда Лоп, приняв во внимание региональные особенности, природную среду, рыночные перспективы и способность населения преодолевать бедность, эффективно способствовали занятости фермеров и помогли им увеличить их доходы, активно развивая грибной бизнес, передает Kazakhstan Today.





По имеющимся сведениям, компания Hotan Kunlun Junyuan Agricultural Technology Co. Ltd. в основном занимается выращиванием, посадкой, сушкой, глубокой переработкой и продажей разных видов грибов: сянгу с цветастым узором на кожице, агроцибе эребия, чешуйчатки съедобной, львиной гривы, кольцевика, древесных грибов и других высококачественных съедобных грибов. В настоящее время уже были успешно посажены первые два вида грибов, которые начали продвигать во всем уезде. Компания и агроферма наняли около 200 человек, живущих поблизости. Их средняя ежемесячная заработная плата составляет более 2000 юаней", - сообщает Информационная компания Урумчи.





В компании Hotan Kunlun Junyuan Agricultural Technology Co. Ltd., расположенной в деревне Дунькуцзылайкэ поселка Долу уезда Лоп, ранней зимой, несмотря на холод, кипит работа. В теплицах витает запах грибов, рабочие занимаются сбором, сортировкой и сушкой.

Проверив влажность и температуру в теплице, Айвузниязхан Абай поинтересовалась ростом грибов. Считающаяся одной из первых сотрудниц агрофермы, Айвузниязхан освоила базовые технологии управления по посадке грибов и стала ведущим специалистом. Теперь ее стабильный доход составляет около 3000 юаней в месяц. Ранее же она жила в бедной семье, а теперь получает хорошую зарплату.

В день мы работаем по восемь часов, наша компания предоставляет бесплатный обед. Мы словно превратились из фермеров в офисных работников. Если посчитать зарплату моего мужа, работающего водителем автобуса, то ежемесячный доход нашей семьи составляет 7000 юаней, поэтому мы можем вести комфортную жизнь. За последний год моя семья купила много вещей и предметов первой необходимости. Мы купили электромопед, стиральную машину и холодильник", - радостно поделилась Айвузниязхан Абай.

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