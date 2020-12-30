В Синьцзяне активно развивают тепличные базы

Синьцзян. 22 декабря. Kazakhstan Today - При поддержке местного правительства и района Футянь в Шэньчжэне было построено 12 арочных теплиц и созданы тепличные овощные базы, передает Kazakhstan Today.





Теплица в волости Тизнаф Ташкурган-Таджикского автономного уезда в Синьцзяне приносит хороший доход ее жителям, сообщает Информационная компания Урумчи.





Эти фрукты раньше считались редкостью, а теперь они выращиваются и продаются в нашей местности", - рассказывает местный работник Аймухан Шамак, кладя в корзину сорванную красную питайю.

В последние годы местное правительство активно развивает сельское хозяйство, культивируя и поддерживая развитие овощных кооперативов в режиме "тепличная овощная база + небольшие теплицы для фермеров". Благодаря этому, фермеры и пастухи, живущие на Памирском плато, бесплатно научились методам посадки, обогащая свое "фруктово-овощное ассорти" и увеличивая свой доход.

В Ташкурган-Таджикском автономном уезде на Памирском плато на юго-западе Синьцзяна много ледников и заснеженных гор. Поддающихся обработке земель там очень мало, безморозный период в данной местности длится менее 60 дней.





Раньше овощи, которые мы ели, в основном привозили из города Кашгара, расположенного почти в 300 километрах отсюда, а фруктов, которые мы могли купить, было очень мало", - рассказывает Аймухан Шамак.

С 2017 года при поддержке местного правительства и района Футянь в Шэньчжэне было построено 12 арочных теплиц и созданы тепличные овощные базы.





В 2018 году мы начали пытаться выращивать фрукты в теплицах в волости Тизнаф. Поскольку в данном уезде очень хорошие световые ресурсы, а сахаристость фруктов выше", - говорит руководитель профессионального кооператива овощеводов Чаншао Ташкурган-Таджикского автономного уезда Ю Чжиюн.

По его словам, кооператив был официально основан в 2019 году. Помимо помидоров, огурцов и других овощей, посадили питайю, нектарин и другие фрукты в арочных теплицах и вырастили различные цветы, включая розы.





Кооперативы в основном играют демонстрационную роль и передают успешный опыт фермерам и пастухам, которые хотят сажать разные виды овощей, фруктов и растений. Изучая технологию, они могут выращивать их в своих небольших арочных теплицах", - отмечает он.

В уезде 36 фермеров и пастухов, которые обучились методам посадки в тепличных овощных базах. Кроме того, в зависимости от сезонности фруктов и овощей на базе работают фермеры и пастухи для обработки рассады, посадки и сбора урожая, борьбы с вредителями и на других работах. Всего было трудоустроено 25 человек", - отмечает заместитель секретаря партийного комитета волости Тизнаф Алиазиза Хилавар.

Пастухам зимой делать нечего. Сейчас я изучаю методы посадки нектарина. В дальнейшем планирую изучить, как правильно сажать питайю, и вскоре возьму в подряд теплицу", - добавила Аймухан Шамак.

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