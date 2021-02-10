В Синьцзяне число рабочих мест в городах и поселках увеличилось на 461 тысячу в 2020 году

Синьцзян. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР, Северо-Западный Китай) по данным госорганов число рабочих мест в городах и поселках увеличилось на 461 100 в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

Власти Синьцзяна приняли различные меры по обеспечению стабильности занятости, включая поддержку предпринимательства и помощь в трудоустройстве семьям, все члены которых лишены работы", - отметили в районном департаменте трудовых ресурсов и социального обеспечения.

В прошлом году в Синьцзяне было выдано 24 тыс. и обеспеченных кредитов на сумму 53 млрд юаней, что составляет 391,6 млн долларов США, тем кто желает начать собственный бизнес. Благодаря чему 73,9 тыс. человек открыли свое дело, еще 134,3 тыс. человек нашли работу.

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