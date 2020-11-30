Урумчи. 29 ноября. Kazakhstan Today - В округе Алтай в Синьцзяне экотуризм способствует развитию экономики, накануне здесь прошла церемония открытия бизнес-инкубатора "двойное новшество", который поможет быстрому развитию местной экономики, развитию новых форм бизнеса и расширению занятости, сообщают китайские СМИ, передает Kazakhstan Today.

Бизнес-инкубатор "двойное новшество" - это одна из немногих инкубационных баз, в которых индустрия туризма является ведущей отраслью. Он соответствует идее развития "туризма в качестве основного сектора, влияя на первичный сектор экономики - сельское хозяйство и поддерживая вторичный - промышленность", и является местом сбора талантливых людей для устойчивого развития туристической индустрии Алтая", - сообщает информационная компания Урумчи.

Необходимо приложить усилия для создания нового экологического туризма, а инкубационная база способствует развитию местных талантов и внедрению иностранных талантов. Основываясь на зрелом и передовом опыте в Китае и местной реальной ситуации на Алтае, опираясь на такие профессиональные услуги, как обучение и инкубации, предоставляемые операционной группой бизнес-инкубатора "двойное новшество", необходимо завершить культивирование местных талантов. Используя технологии и Интернет, необходимо создать облачный инкубатор, облачные классы и другие сетевые платформы, чтобы предоставить местным и иностранным талантам интерактивный канал обучения", - отметил на церемонии открытия в своей речи заместитель специального представителя администрации округа Алтай Сюй Чуаньси.

Общий объем инвестиций бизнес-инкубатора "двойное новшество" составляет 110 миллионов юаней. А строительная площадь равна 20 тысяч квадратных метров, что позволяет одновременно инкубировать более 150 предприятий и производителей. Инкубационная база имеет несколько идеальных общественных помещений.

В настоящее время более 40 предприятий готовы войти в инкубационную базу. Что касается управления и функционирования, мы укрепим сотрудничество с предприятиями, стандартизируем операции, будем активно изучать новые модели предпринимательства, в полной мере используем ведущую роль стимулирования развития прилегающих территорий. А также предоставим комплексное обслуживание "единого окна", которое позволит большему количеству людей и предприятиям присоединиться к команде инноваций и предпринимательства и будет способствовать быстрому развитию местной экономики", - отметил глава бизнес-инкубатора "двойное новшество" Вань Цюаньдун.

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