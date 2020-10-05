В Синьцзяне хлебопекарни спосбствуют росту доходов населения

Кашгар. 2 октября. Kazakhstan Today - В Синьцзяне хлебопекарни, позволившие поставлять продукцию в материковый Китай, спосбствуют росту доходов и повышению жизненного уровня местного населения, сообщают местные власти, передает Kazakhstan Today.

В последние годы правительство уезда Цзяши округа Кашгар в Синьцзяне активно развивало хлебобулочную промышленность, постоянно улучшало промышленные масштабы и уровень рынка за счет стандартизации работы, исследовало новый путь, чтобы помочь людям увеличить доход. Уезд Цзяши является глубоко бедной областью. В последние годы местное правительство активно развивало хлебобулочную промышленность, постоянно улучшало промышленные масштабы и уровень рынка за счет стандартизации работы, исследовало новый путь, чтобы помочь людям увеличить доход. Абдуайни Имам - уроженец деревни Ланган поселка Гулюлюк уезда Цзяши округа Кашгар в Синьцзяне. Не имеющий пахотных земель и профессиональных навыков Абдуайни Имам зарабатывал на жизнь временной работой. Его доход был очень низок и нестабилен. Поэтому он отмечен как выходец из бедной семьи. В декабре 2019 года, узнав о том, что в культурный индустриальный парк уезда Цзяши требуется навайчи, Абдуайни Имам решил устроиться туда на работу. Абдуайни Имам усердно учился и овладел навыками изготовления хлеба и использования электрифицированного тандыра во время обучения. Он поделился с корреспондентами своими планами на будущее. Он планирует и далее усердно работать, чтобы избавиться от бедности и собирается сыграть свадьбу со своей девушкой в следующем году", - сообщает "CNS".

Я никогда не думал, что буду продавать свой хлеб в материковый Китай, и никогда не думал, что это поможет мне выбраться из нищеты. Я знал процесс изготовления хлеба, но у меня не было тогда навыков. Когда я пришел в индустриальный парк, меня три месяца обучал мастер, и только после этого я смог самостоятельно работать. Во время обучения я получал почти 2000 юаней. Через три месяца я стал мастером и теперь являюсь руководителем группы с ежемесячной зарплатой более 3500 юаней"", - рассказал корреспондентам 29-летний Абдуайни Имам.

По словам заместителя начальника уезда народного правительства Пан Сюэциня, округ Цзяши собрал 80 млн юаней для восстановления заброшенных предприятий площадью и построил индустриальный парк площадью 30 тыс. квадратных метров в ноябре 2019 года. Индустриальный парк способствует занятости людей в промышленности и в туризме.

В культурном индустриальном парке журналистам удалось увидеть, как сотрудники, одетые в чистую рабочую одежду, пекли кунжутный хлеб, хлеб из роз, хлеб в форме гнезда на электрифицированном тандыре. Ма Цзюнь, руководитель культурного индустриального парка, сообщил корреспондентам, что в настоящее время в индустриальном парке работает 1200 человек, в том числе 696 из бедных семей. Максимальная заработная плата сотрудников составляет 5000 юаней в месяц, а среднемесячная зарплата - 3500 юаней.

С момента введения в эксплуатацию индустриальный парк изначально создал всю систему управления качеством и безопасностью процессов от закупки сырья до производства и переработки, от складирования и логистики до продаж, а также разработал и произвел 120 разновидностей хлеба. "В настоящее время среднесуточные продажи индустриального парка культуры могут достигать 300 тыс. (единиц) хлеба. Из них 180 тыс. будут использоваться для местных продаж, а остальная часть будет продана в Гуандун, Тяньцзинь, Шанхай и в другие места с помощью транспортной и логистической сети, платформ электронной коммерции и экспресс-точек, построенных в сотрудничестве с другими индустриальными парками", - сказал Ма Цзюнь.

Хлеб - это традиционная еда в Синьцзяне, которая незаменима в питании. Мы услышали, что здесь можно увидеть, как пекут хлеб, а также попробовать все виды хлебобулочных изделий, только что вышедших из тандыра. Я подумал, что это будет очень интересно и привел всю семью", - говорит турист Мухалип Мамыт.

В районе электронной торговли наши корреспонденты встретились с Арзыгуль Ясин, которая транслировала и "продавала товар". На другом конце экрана мобильного телефона пользователи сети время от времени просили ее подробнее рассказать и скинуть ссылки для покупки.

Люди, побывавшие в Синьцзяне, питают особое пристрастие к этой традиционной еде. С момента прямой трансляции максимальное количество проданного в день хлеба составляет 3000 единиц", - сказала Арзыгуль Ясин во время интервью.

К настоящему времени в хлебобулочной промышленности во всем регионе заняты более 20 тыс. рабочих. Годовой объем производства составляет 2,4 млрд юаней, а годовая прибыль более 970 млн юаней. Согласно плану, к концу 2025 года Кашгар будет стремиться к тому, чтобы выручка от продажи хлеба составила около 7,5 млрд юаней, а годовой объем производства сырья, упаковки, логистики, услуг общественного питания и других смежных отраслей составил около 2,5 млрд юаней", - сообщило местное правительство округа Кашгар.

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