В Синьцзяне не осталось больных коронавирусом

Урумчи. 12 сентября. Kazakhstan Today - Синьцзян-Уйгурский автономный район (Северо-Западный Китай) устранил все подтвержденные и бессимптомные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которые были выявлены с начала вспышки эпидемии 15 июля, передает Kazakhstan Today.

Три последних пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 были выписаны из больницы в Урумчи, административном центре района. Последний бессимптомный зараженный был освобожден от медицинского наблюдения там же", - сообщили местные власти.

За период с 15 июля в общей сложности 826 человек были выписаны из больниц после выздоровления от COVID-19, еще 238 пациентов со слабо выраженными симптомами заболевания были освобождены от медицинского наблюдения.

Медучреждение сочетало методы традиционной китайской медицины с западной медициной при лечении больных COVID-19. При этом в отношении каждого тяжелого и критического случая применялась индивидуализированная терапия", - отметил Лу Чэнь, заместитель главы больницы, предназначенной для лечения пациентов с COVID-19 в Синьцзяне.

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