В Синьцзяне не осталось больных коронавирусом

Три последних пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 были выписаны из больницы в Урумчи, административном центре района. Последний бессимптомный зараженный был освобожден от медицинского наблюдения там же", - сообщили местные власти.
За период с 15 июля в общей сложности 826 человек были выписаны из больниц после выздоровления от COVID-19, еще 238 пациентов со слабо выраженными симптомами заболевания были освобождены от медицинского наблюдения.
Медучреждение сочетало методы традиционной китайской медицины с западной медициной при лечении больных COVID-19. При этом в отношении каждого тяжелого и критического случая применялась индивидуализированная терапия", - отметил Лу Чэнь, заместитель главы больницы, предназначенной для лечения пациентов с COVID-19 в Синьцзяне.
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