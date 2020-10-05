В Синьцзяне отметили последовательный рост внешнеторгового оборота

Синьцзян. 4 октября. Kazakhstan Today - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) с июня текущего года три месяца подряд наблюдается рост объема внешней торговли, сообщили в таможенной службе административного центра СУАР, передает Kazakhstan Today.

В августе общий объем импорта и экспорта в СУАР превысил 15,6 млрд юаней, что составляет около $2,3 млрд, увеличившись на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - заявили в таможенной службе административного центра СУАР города Урумчи.

В том числе в августе экспорт Синьцзяна, в котором преобладает механическая, электротехническая и трудоемкая продукция, вырос на 39,9% до 11,76 млрд юаней. В то же время импорт района, основу которого составляют энергоносители, увеличился на 11,2% и превысил 3,87 млрд юаней.

В июне и июле внешнеторговый оборот СУАР по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года вырос на 10,6% и 32,9%, соответственно.

По итогам первых восьми месяцев года Казахстан был крупнейшим торговым партнером Синьцзяна: на его долю пришлось более 50% от внешнеторгового оборота СУАР. Кроме того, в указанный период также увеличился объем торговли Синьцзяна с Индией, Индонезией, Вьетнамом, Италией и Саудовской Аравией.

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