В Синьцзяне площадь посадки грецкого ореха уезда Каргалык составляет более 38 тысяч гектаров

Синьцзян. 25 января. Kazakhstan Today - В Синьцзяне площадь посадки грецкого ореха уезда Каргалык (Ечэн) округа Кашгар составляет более 38 тысяч гектаров, в производстве грецкого ореха заняты 330 тысяч человек, передает Kazakhstan Today.

Уезд Каргалык (Ечэн) расположен на южной окраине пустыни Такла-Макан, у подножия горы Куньлунь, недалеко от "мертвого моря" пустыни Такла-Макан. В 1990-х годах здесь была выдвинута идея посадки грецкого ореха "миллион растений на площади в 6 тыс. гектаров". Тем самым была осуществлена крупномасштабная посадка грецкого ореха в Китае посредством скрещивания превосходных сортов. В последние годы местные власти уезда Каргалык (Ечэн) способствует повышению качества и эффективности лесной и фруктовой промышленности, а выращивание грецких орехов и управление им изменились с экстенсивной модели на качественный научно-технологический подход. Также в рамках поддержки бедных семей в районах производства грецкого ореха уезда были открыты заводы, которыми управляют ведущие предприятия или кооперативные товарищества. Данные заводы обеспечивают бедных фермеров сельскохозяйственным капиталом, помогают и обучают их обрезке и скрещиванию, борьбе с вредителями, методам удобрения и другим техническим средствам управления для повышения качества и урожайности грецких орехов. В то же время в уезде Каргалык (Ечэн) постепенно строится производственная цепочка переработки грецких орехов, вплоть до скорлупы. В компании Meijia Food and Beverage Co., Ltd. данного уезда я увидел множество видов продуктов глубокой переработки грецкого ореха: из скорлупы делают активированный уголь; из перегородок - лечебный чай; а также готовые к употреблению продукты из грецкого ореха, включая напитки, сладости и другие 20 видов продукции. Согласно имеющимся данным, в уезде Каргалык (Ечэн) имеется 7 предприятий по переработке грецкого ореха, 165 профессиональных, сельскохозяйственных кооперативов и 50 кооперативных товариществ и торговых ассоциаций. В уезде уже сформирована схема развития ореховой отрасли: есть ведущие предприятия в уезде, в поселках - посевные базы, в селах - кооперативы, сообщает Информационная компания Урумчи.

Ведущие предприятия привели посадку грецкого ореха уезда к стандартизации, органическому развитию. Теперь кооперативы и производители грецкого ореха, которые подписывают контракты с ведущими предприятиями, будут осуществлять управление посадками и охрану в соответствии с требованиями ведущих предприятий по приобретению продукции", - рассказали агентству в бюро сельского хозяйства и сельских дел уезда Каргалык (Ечэн).

По словам фермера из уезда Каргалык (Ечэн) округа Кашгар в Синьцзяне Майтинур Мамут, "изучив технику подрезки ореховых деревьев, защиту от заморозков и холода, а также методы борьбы с вредителями, мы можем гарантировать урожай и реализовать "обогащающие плоды" нашей семьи по хорошей цене. У нас есть поле площадью в шесть му, где мы выращиваем грецкие орехи. Доход семьи раньше составлял более 10 тыс. юаней. Это связано с плохой технологией посадки и средним качеством грецкого ореха. В то время я каждый день на ослиной повозке ехал на базар продавать орехи. Помню, как однажды остатки от продажи составили более тонны орехов, было очень жалко. В прошлом году под техническим руководством завода, созданному в рамках борьбы с бедностью в сельской местности, наш ореховый сад собрал рекордный урожай с доходом более 20 тыс. юаней. Теперь я дроблю грецкие орехи на этом же заводе и зарабатываю 1800 юаней. Благодаря посадке грецкого ореха и дополнительной работе на заводе, я уже смог избавиться от нищеты".

При постепенном улучшении всей промышленной цепочки производства грецких орехов фермеры становятся крупнейшими получателями выгоды, отметил фермер из деревни Аяксырык-Ата волости Илик уезда Каргалык (Ечэн)Токтомат Мамат: "у нашей семьи имеется поле площадью в 26 му, все оно засажено грецкими орехами. В прошлом году на грецких орехах мы заработали 28 тыс. юаней. Считая другие дополнительные доходы, моя семья успешно выбралась из бедности"

Что касается продаж, то в дополнение к гарантиям ведущих предприятий уезд Каргалык (Ечэн) активно подключился к платформе электронной коммерции для продвижения онлайн-продаж грецкого ореха и продуктов его глубокой переработки. К настоящему времени предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции уезда создали 5 точек прямых продаж и 16 платформ электронной торговли за пределами Синьцзяна. В настоящее время площадь посадки грецкого ореха уезда составляет более 38 тысяч гектаров. Также в данном уезде была создана система отслеживания качества и безопасности. В области производства грецкого ореха заняты 330 тысяч человек. Грецкий орех в Синьцзяне в основном распространен в мелководных горных районах вокруг Таримской котловины. Предполагается, что к 2022 году площадь посевов грецкого ореха в данном регионе достигнет стабильного уровня около 386 тысяч гектаров, а объем производства составит около 1 млн тонн", - уточнили в агентстве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства