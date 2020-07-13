В Синьцзяне построена новая железная дорога

Синьцзян. 10 июля. Kazakhstan Today - На Северо-Западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе завершилось строительство новой железной дороги, передает Kazakhstan Today.

Строители сегодня уложили последние рельсы на мосту в уезде Фуюнь на участке Алтай - Фуюнь железной дороги Алтай - Фуюнь - Чжуньдун", - рассказали в Информационной компании Урумчи.

Общая протяженность новой магистрали составляет 420 километров. На севере она соединяется с другой линией и вместе с ней образует часть железнодорожного кольца в северной части Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Магистраль Алтай - Фуюнь - Чжуньдун уменьшит железнодорожное расстояние между городами Алтай и Урумчи, административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района, с 760 до 640 километров и сократит время в пути на два часа. Новая железная дорога даст импульс развитию пассажирских перевозок и местного туризма", - сообщил представитель строительной компании China Railway First Group Цяо Цзяньминь.

Согласно плану, магистраль Алтай - Фуюнь - Чжуньдун будет введена в эксплуатацию 30 августа.

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