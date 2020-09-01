В Синьцзяне реализуют туристическую концепцию "Ландшафт + туризм"

Уэрхэ. 30 августа. Kazakhstan Today - В районе Уэрхэ (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) реализуют туристическую концепцию "Ландшафт (пейзаж) + туризм" под названием "Зеленые горы и изумрудные воды - несметные сокровища", передает Kazakhstan Today.

Недавно в районе Уэрхэ в яблоневом лесу расцвели розы, пионы, тюльпаны, персидские хризантемы, цветы космеи и другие растения невероятной красоты. Войдя в яблоневый лес, можно почувствовать благоухание цветов, кажется, будто ты попал в сказочную страну на земле. Строительство лесного туристического проекта в районе Уэрхэ в основном будет способствовать формированию модели развития "Ландшафт (пейзаж) + туризм". Любоваться цветами весной, прохладой летом, собирать фрукты осенью и наблюдать за снегом зимой - все это возможно после строительства туристической эстакады, павильона отдыха и других объектов инфраструктуры, которые призваны повысить привлекательность уникального места", - сообщили CNS.

Организаторы проекта пояснили, что "в последние годы, в рамках развертывания работы "1 + 3 + 3 + реформа и открытость", в районе Уэрхэ реализуют концепцию "Зеленые горы и изумрудные воды - несметные сокровища". Все внимание местной администрации уделяется стратегии "Туризм на всей территории", озеленению экологического фона, подчеркиванию особенностей развития, созданию ряда характерных туристических достопримечательностей, подобных яблоневому лесу, и воплощению трансформации из "зеленого" района в "красивый"".

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