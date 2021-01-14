В Синьцзяне сделали аэрофотосъемку зимнего пейзажа

Синьцзян. 10 января. Kazakhstan Today - В Синьцзяне журналисты провели аэрофотосъемку зимнего пейзажа реки Кайдыкгол в уезде Баграш (Боху), передает Kazakhstan Today.





С начала зимы из-за снегопада уезд погрузился в красивый мир льда и снега. Снежинки разлетаются по небу и падают на берега реки Кайдыкгол, наряжая озеро в серебряный красивый наряд. По сравнению с живой весной и ярким летом зимний пейзаж изо льда и снега также уникален и красив. После снега озеро Баграшкёль (Боху) и некогда зеленые, как нефрит, деревья тоже покрылись серебристым снегом. Сверкающий снег, покрывший озера и здания, опьяняет своей красотой. Красивые ледяные и снежные пейзажи привлекают многих фотографов, которые прибывают один за другим, чтобы увидеть и запечатлеть ослепительную красоту уезда Баграш (Боху)", - сообщает Информационная компания Урумчи.

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