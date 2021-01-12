В Ташкурган-Таджикском автономном округе СУАР реализован проект "Тадикуль", более 1400 фермеров и пастухов из пяти волостей переселены в новые дома

Синьцзян. 10 января. Kazakhstan Today - В Ташкурган-Таджикском автономном округе СУАР реализован проект "Тадикуль" по сокращению бедности и переселению, более 1400 фермеров и пастухов из пяти волостей переселены в новые дома, передает Kazakhstan Today.

Волости Маэрян, Датун, Ваця и другие 5 волостей Ташкурган-Таджикского автономного округа расположены в отдаленных горных районах. Их экологическая среда была очень хрупкой, там часто случались стихийные бедствия. В 2017 году в уезде был официально реализован проект "Тадикуль" по сокращению бедности и переселению. Более 1400 фермеров и пастухов из пяти волостей один за другим были переселены в новые дома. Таким образом, проблема с жильем местных пастухов была решена, - сообщает Информационная компания Урумчи.

Ранним декабрьским утром Саадат Арифуча готовила корм в коровнике у себя во дворе. В это время температура в Ташкурган-Таджикском автономном округе в Синьцзяне была -15 градусов. Увидев меня, она радушно приветствовала и пригласила в дом. "В комнате есть отопление, в доме очень тепло", - добавила она. После этого она поставила чайник и приготовила чай с молоком. Сидя в своем новом доме, Саадат Арифуча вспомнила свою жизнь трехлетней давности. Ее старый дом был построен из глины вперемешку с соломой. К тому же ей приходилось пешком идти полчаса, чтобы добраться до водоема, откуда она носила домой питьевую воду. Ее прежний дом находился в волости Маэрян того же уезда. Расположенный на Памирском плато Ташкурган-Таджикский автономный уезд - единственный уезд, основными жителями которого являются таджики. Волость Маэрян расположена в глубине гор Куньлунь, со всех сторон волость окружена горами. Долина между горами стала местом проживания местных пастухов. "В основном мы выживаем благодаря скотоводству, поэтому наши предки предпочитали жить в таких горных местностях и на пастбищах", - говорит Саадат Арифуча. По ее словам, такая жизнь на самом деле была очень нестабильная", - рассказывает сюжет Информационной компания.

Поселок наш находился очень далеко от города, не было ни воды, ни электричества, глиняные дома были небезопасными. Мы очень боялись оползней и землетрясений. Больше всего ее беспокоила учеба детей. Чтобы отвезти детей в школу, мне приходилось добираться на верблюде из деревни в волость, а затем, пересев на школьный автобус, ехать до самой школы в уезде. Общая протяженность дороги составляла 150 километров, ехать приходилось пять часов. Чтобы добраться из волости Маэрян до уезда, нужно было пересечь Дабан (горный перевал) на высоте 4500 метров. В новом доме у Саадат Арифучи площадью 80 квадратных метров проведены водопровод и электричество, а во дворе имелся стандартный теплый хлев для крупного рогатого скота и овец площадью 100 квадратных метров. Все это было построено правительством и передано нам на бесплатной основе. Ее новый дом находится всего в 25 километрах от уездного центра. Раньше расходы за дорогу из деревни в уезд составляли 100 юаней, но теперь уходит всего лишь 15 юаней. Переезд из "суровой и холодной земли - это только первый шаг для местных фермеров и пастухов к стабильной жизни", - рассказала Саадат Арифуча.

В месте переселения есть такие объекты общественного обслуживания, как детские сады, медпункт и комнаты культуры, чтобы обеспечить нужды людей. В то же время мы должны изучить пути промышленной интеграции и развития, чтобы переселенцы могли жить стабильно и богато. Площадь новой возделываемой земли на месте переселения составляет около 4000 му (1 гектар равен 14.9 му), площадь на душу населения - около 3 му. Устанавливая эффективные водосберегающие системы капельного орошения, используя сельскохозяйственную технику для ведения сельского хозяйства, местное правительство старается помочь пастухам развивать современное сельское хозяйство и крупномасштабные пастбища", - отметил заместитель секретаря партийного рабочего комитета и проекта по сокращению бедности и переселению "Тадикуль" Маматбек Назарбай.

По его словам, так как пастухи знают толк в животноводстве, в двух селах на месте переселения были созданы кооперативные товарищества, и более 100 пастухов записались на участие в них.

Кооператив будет покупать скот у пастухов по разумной цене и управлять ими, а в конце года будет выплачивать дивиденды членам кооператива", - рассказал партработник.

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