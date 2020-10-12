В Тибете продолжается активное развитие овощеводства

Пекин. 9 октября. Kazakhstan Today - В Тибете посевные площади в достигли 25 740 гектаров, объем производства - 970 тыс тонн, в главных городах ТАР уровень самообеспеченности овощами летом и осенью достиг 85%, а зимой и весной - около 65%, передает Kazakhstan Today.

В 2019 году посевная площадь в Тибете достигла 25 740 гектаров, а объем производства - 970 тыс тонн. В главных городах ТАР уровень самообеспеченности овощами летом и осенью достиг 85%, а зимой и весной - около 65%.

На рынке сельскохозяйственной продукции в городе Шигадзе можно найти почти все виды овощей, которые продаются и в других местах страны. Редька там стоит 4 юаня за килограмм, кабачок - 3, а капуста белокочанная - 1. Жителям Шигадзе теперь доступны свежие овощи хорошего качества по приемлемой цене.Мы хотим, чтобы жители всего мира могли попробовать высококачественные фрукты и овощи, выращенные в Тибете. Помимо улучшения здоровья населения, развитие овощеводства также содействовало борьбе с бедностью в Тибете. В одном лишь уезде Байлан более 4000 человек увеличили свои доходы и избавились от нищеты благодаря фруктам и овощам. Овощная промышленность развивается быстрыми темпами теперь не только в Байлане, но и в более удаленных районах Нгари и городе Нагчу. На некоторых пограничных заставах также были построены солнечные теплицы, благодаря чему пограничники могут питаться свежими овощами. В Тибете отсутствует промышленность. Здесь чистый воздух, высокое качество почвы и воды, что большая редкость. Климатические условия в виде огромного суточного перепада температур при помощи науки и технологий можно превратить в серьезное преимущество для выращивания фруктов и овощей", - заявил выходец из провинции Шаньдун Мэн Дэли, являющийся генеральным директором сельскохозяйственной и животноводческой компании, базирующейся в уезде Байлан, показав корреспондентам передовые технологии своей компании, в том числе энергосберегающие теплицы, компьютерное управление и т.д.

Статистические данные показывают, что средняя продолжительность жизни населения в ТАР увеличилась с 35,5 лет в прошлом до 70,6 лет в настоящее время. Обычно считается, что, помимо улучшения медицинских условий и системы социального обеспечения, регулярное употребление в пищу овощей и улучшение структуры питания также способствует долголетию. С увеличением разнообразия овощей в Тибете говядина, баранина и дзамба (поджаренная ячменная мука, смешанная с маслом, молоком и чаем) перестали занимать самое важное место на столе у местного населения., сообщает информационная компания "Урумчи".

Наши сельчане никогда ранее не то что не пробовали огурцов и помидоров, которые популярны в других уголках страны, но даже не видели их. Теперь все привыкают есть овощи, способов приготовления пищи стало значительно больше", - отметил 73-летний Бяньба Доньджуб из деревни Пэнкан уезда Байлан. В деревне Пэнкан была возведена первая овощная теплица в районе. Бяньба Доньджуб вместе с другими местными жителями учился у Чжан Цзимина выращивать овощи, чтобы разбогатеть и превратить отсталые деревни в передовые.

Чжан Цзимин, который 20 лет обучал местных жителей овощеводству в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая, стал свидетелем быстрого развития овощной индустрии в Тибете. Овощи издавна были редкостью в этом автономном районе. В старом Тибете лишь некоторые представители высшего сословия могли позволить себе такую роскошь, как овощи. В те времена в Лхасе, Шигадзе и других обособленных городах в незначительных количествах выращивалось несколько видов редьки, картофеля и других видов овощей. Более 20 лет назад в Тибете по-прежнему ощущалась острая нехватка овощей. Многие люди привозили их с собой из отпусков. Тогда часто можно было увидеть, как пассажиры, осуществляя посадку на рейс до Тибета, несли в руках овощи, которые в ТАР были дороже мяса. В 1998 году сотрудники из города Цзинань провинции Шаньдун на востоке Китая, которые оказывали адресную помощь уезду Байлан, городу Шигадзе, предложили внедрить передовые шаньдунские технологии овощеводства и изучить возможности его развития на высокогорном плато. Два года спустя Чжан Цзимин вместе с группой техников-овощеводов приехали в Тибет.

Вначале не было электричества, и я не понимал тибетский язык. Кроме этого, местные жители не одобряли выращивание овощей", - сказал Чжан Цзимин, который вместе с коллегами ездил на велосипедах по домам, обучая жителей выращиванию овощей - "в те времена было много овощей, о которых местные жители не имели малейшего представления и к которым относились как к траве для кормления скота. Когда помидоры покраснели, они в шоке прибежали ко мне с вопросом, что делать", - рассказал Чжан Цзимин, вспоминая события, произошедшие 20 лет назад.

Впервые оказавшийся в Тибете Чжан Цзимин первое время очень страдал от горной болезни: "кружилась голова, не хотелось двигаться, отсутствовал аппетит".

Убытки, понесенные от выращивания овощей, я возьму на себя, а деньги, вырученные с их продажи, достанутся вам", - говорил Чжан Цзимин, которому с нуля пришлось учить местных жителей тому, как устанавливать торговую палатку, как взвешивать овощи и т.д.

Таким образом, учеников у Чжана Цзимина становилось все больше. Масштабы выращивания овощей в уезде Байлан также увеличивались. В настоящее время здесь создана образцовая зона по выращиванию овощей, соответствующая национальным стандартам, а также строится индустриальный парк фруктов и овощей площадью 667 гектаров.

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