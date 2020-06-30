Ухань. 28 июня. Kazakhstan Today - В Ухане возобновили железнодорожные грузоперевозки по маршруту Китай-Европа, первый курсирующий по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок поезд накануне отправился в рейс между городом Ухань, административным центром провинции Хубэй Центрального Китая, и Европой, передает Kazakhstan Today.

Грузовой поезд, отправившийся из указанного центральнокитайского города, был загружен 10 710 почтовыми отправлениями преимущественно с такими товарами, как предметы домашнего обихода, автозапчасти и украшения. Общий вес груза составил 2,75 тонны", - рассказали в Информационной компании Урумчи.

Эти посылки будут доставлены на польскую станцию Малашевичи за 13 дней, после чего они будут отправлены в Великобританию, Францию и Германию" - заявили в компании China Railway Wuhan Group Co., Ltd.

После вспышки эпидемии COVID-19 в провинции Хубэй были приостановлены все международные рейсы, что временно повлияло на перевозку международных почтовых отправлений.

При более низких затратах на транспортировку грузовые поезда Китай-Европа менее подвержены влиянию погодных условий и могут перевозить больше видов продукции, что обеспечивает бесперебойную транспортировку таких товаров, как электронная продукция и косметические средства.

Соответствующие органы готовы активизировать усилия для продвижения реализации регулярного функционирования поездов Китай-Европа, чтобы открыть новый логистический канал для развития индустрии трансграничной электронной коммерции и других отраслей в провинции Хубэй.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства