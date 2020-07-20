Урумчи. 19 июля. Kazakhstan Today - В Урумчи оперативно отреагировали на повторную вспышку COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За последние два дня информация о подтверждении новых случаев инфицирования COVID-19 в Синьцзяне никого не оставили равнодушным. Столкнувшись с внезапной повторной вспышкой, местное правительство оперативно применило план действий, который был поддержан населением. Кроме того, в СУАР на протяжении 149 дней подряд не было случаев заражения", - рассказали агентству в Информационной компании Урумчи.

Полная обеспеченность лекарствами и гарантия продовольственной безопасности

В настоящее время, Урумчи полностью обеспечен медицинскими и другими средствами индивидуальной защиты, также обеспечен резерв, цены стабильны. Все крупные больницы города и аптеки продолжают принимать в плановом порядке пациентов и делают отпуск лекарств. Дефицита лекарственных препаратов в городе нет. Соответствующим органом проводится мониторинг цен на медицинские маски и СИЗы, розничная цена медицинской маски в аптеках города - 0,7-1,6 юаней (41-95 тенге) за штуку.

С 16 июля Управление коммерции Урумчи запустило экстренный гарантированный механизм, организовав по всему городу около 500 точек реализации овощей и фруктов и обеспечив мясом говядины и баранины магазины шаговой доступности. Полностью налажена работа по обеспечению продовольственной безопасности по таким категориям товаров, как овощи и фрукты, мясо, подсолнечное масло, мясо, яйцо и др.

Карантинные меры

В рамках противоэпидемических мер, начиная с утра 16 июля во всех микрорайонах Урумчи начал действовать режим карантина со строгим контролем передвижения людей. Все местные самоуправления были оповещены о необходимости принятия на местах всех необходимых карантинных мер, в случаях болезни или других экстренных случаях местные самоуправления несут ответственность по оказанию содействия. В городе максимально ограничено движение общественного транспорта (автобусы, метро, такси). Работникам производственных площадок обеспечено жилье и питание на местах, ограничено передвижение. Рынки и гостиницы закрыты. Жительница района Наньмэнь Ван: "В прошлый раз я не выходила из дома два месяца, поэтому в этот раз я уже внутренне подготовлена к ограничительным мерам, нужно потерпеть, овощи, яйцо, молоко и др. товары можно купить у дома. Оставаясь в микрорайоне можно внести свой небольшой вклад в противоэпидемические мероприятия".

Отмена рейсов аэропорта Урумчи

После повторной вспышки, большинство рейсов было отменено, по состоянию на 11.20 17 июля на принятие отменены 118 рейсов, на отправку 109 рейсов.

Авиакомпании уже оповестили путешественников, планировавших в ближайшее время посетить Урумчи, об эпидемиологической ситуации. Командование по профилактике и контролю эпидемии аэропорта Урумчи выпустило постановление об обязательном наличие отрицательного результата ПЦР-анализа за последние 7 дней для вылетающих из Урумчи, только в этом случае пассажиры будут допущены к оформлению регистрации на рейсы. Стойки регистрации и зоны досмотра будут проверять наличие справки с отрицательным результатом анализа. Для прибывающих в аэропорт Урумчи начиная с 20 июля также требуется наличие справки с отрицательным результатом на COVID-19, остальные противоэпидемические мероприятия продолжают действовать как и прежде.

Тестирование населения

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Урумчи Жуй Баолин заявил, что эпидемиологическая обстановка в Урумчи под контролем и призвал жителей не поддаваться панике. В Урумчи уже приступили к анализу подтвержденных случаев, в том числе бессимптомных, а также эпидемиологическое расследование и выявление источника.

В настоящее время все выявленные пациенты находятся в медицинских учреждениях и получают соответствующее лечение. В целях разрыва цепочки передачи вируса командованием по профилактике и контролю эпидемии Урумчи приняты ограничительные меры в местах массового скопления людей, проведения тестирования и последовательных действий по локализации вспышки.

По состоянию на ноль часов 17 июля в Синьцзяне зарегистрировано 17 клинических случаев, 11 бессимптомных, под медицинским наблюдением находятся 269 человек, сообщили CCTV, "Синьцзян сегодня", "Интернет-портал "Тянь-Шань"

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