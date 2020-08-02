В Урумчи предприятия промышленного парка работают в прежнем режиме в условиях осуществления противоэпидемических мер

Урумчи. 1 августа. Kazakhstan Today - В Урумчи предприятия промышленного парка работают в прежнем режиме в условиях осуществления различных мер по профилактике и борьбы с эпидемией, передает Kazakhstan Today.





При условии осуществления различных мер по профилактике и борьбе с эпидемией предприятия работают в парке в прежнем режиме", - говорит директор комитета управления западного пригорода 12-й дивизии Ху Синьчунь. По его словам, все въезжающие и выезжающие транспортные средства должны строго соблюдать меры по предотвращению распространения эпидемии, водителям запрещено выходить из транспортных средств, чтобы избежать перекрестного заражения. Руководство промышленного парка связалось с коммерческими предприятиями и закупило складные кровати, постельные принадлежности и другие материалы для сотрудников. На сегодняшний день 54 предприятия в промышленном парке ведут свою обычную деятельность, сообщили CNS.





В промышленном парке компании Xinjian Group в городе Урумчи компания Xinjiang Meishunda Laboratory Equipment Co., Ltd. работает упорядоченно, производство не приостановлено. При входе в производственный цех слышен рев моторов машин, ведутся сварочные работы и модульный монтаж оборудования. В настоящее время предприятие работает на полную мощность и производит в день 200 двухуровневых кроватей. В период эпидемии мы осуществляли полностью закрытое управление, все сотрудники жили на территории завода. Руководством был назначен специальный персонал для осуществления мер по профилактике и контролю, который проверял, носят ли все маски, соблюдают ли дистанцию во время приема пищи, измерял температуру у всех", - рассказал генеральный директор компании Ван Чжижэнь.





По его словам, "всего несколько дней назад рабочие в масках привезли на вилочных погрузчиках 35-тонные стальные трубы, доставленные из провинции Хэбэй. Потребовалось четыре дня, чтобы из провинции Хэбэй отправить их в Синьцзян. Управляющий комитет западных регионов помог нам скоординировать зеленый канал, и транспортировка не подверглась никаким ограничениям".





Промышленный парк компании Xinjiang Hengfengshun Trading Co., Ltd. функционирует в напряженном режиме в эти дни. Рабочие сортируют товары для отправки.





В настоящее время ежедневный объем доставки товара составляет около 50 тонн, что в основном соответствует предыдущему периоду. Эпидемия не оказала серьезного влияния на деятельность компании", - сообщает генеральный директор компании Лю Шиинь.





Компания Xinjiang Hengfengshun Trading Co., Ltd. также увеличила закупку и хранение сырья для обеспечения достаточных поставок. "Согласно текущему объему доставки, мы можем зарезервировать товар, чтобы гарантировать поставки на рынок в течение 15 дней", - рассказывает Лю Шиинь.





По информации издания, с момента вспышки эпидемии в промышленном парке компании Xinjian Group в городе Урумчи строго выполнялись различные меры по профилактике и контролю эпидемии, согласованные с партийным комитетом 12-й дивизии. В соответствии с принципом "пяти объединений" партийным комитетом был разработан общий план по профилактике и контролю эпидемии, по безопасному труду, а также комитет помогал бизнес-предприятиям в оформлении пропусков для бесперебойной транспортировки.





Чтобы решить проблему продовольствия и жилья для 4000 сотрудников промышленного парка, руководство парка связалось с фермой Сишань, с овощными магазинами, супермаркетами и точками продажи овощей, чтобы доставить сотрудникам необходимые продукты. Все необходимые продовольственные продукты и предметы первой необходимости доставляли в день заказа.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства