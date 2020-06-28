В Урумчи прошла Синьцзянская международная автомобильная выставка

Урумчи. 27 июня. Kazakhstan Today - 7 июня в Синьцзянском международном выставочном центре города Урумчи прошла церемония закрытия Синьцзянской международной автомобильной выставки, передает Kazakhstan Today.



"На выставке были представлены более 80 новых автомобилей, привлекших внимание большого количества посетителей. Согласно сообщениям, данная выставка длилась 6 дней", - рассказали в Информационной компании Урумчи.



По данным Информационной компании, "она стала первой в 2020 году в Северо-Западном автопроме с момента возобновления производства".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства